Cingolani: “Genova sarà città del dato, hub europeo per intelligenza artificiale e supercalcolo”

Genova. “Stiamo tentando di guardare Genova come la città del dato”. A coniare l’espressione è Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, collegato da Roma durante l’evento di presentazione di Lia (Leonardo Innovation Archives), progetto pilota di digitalizzazione del materiale storico Leonardo per renderlo accessibile e fruibile agli utenti per scopi divulgativi, di ricerca e studio.

Abbiamo “una serie di eccellenti coincidenze – prosegue Cingolani, ex ministro e direttore scientifico dell’Iit, residente proprio nell’immediato entroterra di Genova -. Diversi supercomputer, il nodo centrale della portante dei dati che arriverà dal Mediterraneo, un futuro assolutamente digitale sull’AI candidano Genova a essere un hub importantissimo a livello europeo per artificial intelligence, super calcolo, cloud, digitalizzazione. Non c’era posto migliore per lanciare il programma di digitalizzazione degli archivi industriali, un legame fra passato e futuro che si cementa a Genova”.

“Qui Leonardo ha tre stabilimenti di altissima tecnologia – ricorda Stefano Pontecorvo, presidente di Leonardo -. Uno di questi è a Genova, il super computer della Fiumara. Poi abbiamo firmato la joint venture con i tedeschi Rheinmetall per il nuovo carro europeo, che verrà fatto a Otomelara alla Spezia, e avremo ottime notizie di possibili cooperazioni con la Piaggio che passa in mano turca”.

Proprio la collaborazione tra Leonardo e i nuovi proprietari di Piaggio Aerospace potrebbe avere ulteriori ricadute sullo stabilimento di Sestri Ponente, la cui tenuta occupazionale preoccupa ancora i sindacati: “Bykar è un’azienda di gente serissima, d’altro canto non diventi in 12 anni il primo operatore del settore se non sei un’eccellenza sul serio. Noi con la Piaggio come Leonardo non abbiamo nulla a che fare direttamente, però, siccome contiamo di diventare partner dei turchi, se i negoziati che stiamo facendo vanno avanti, certamente un occhio attento su una realtà italiana di questo prestigio lo mettiamo“. I tempi dell’operazione? “Cingolani è rapidissimo, è una specie di Formula 1, quindi saranno rapidi. Sono rapidi anche tutti gli attori oramai. Nell’industria difesa non c’è più tempo, il tempo della chiacchiera è finito, basta guardare un telegiornale, quindi andare velocemente bisogna”.

E poi, all’orizzonte, c’è la nuova partnership con Enel e Ansaldo Energia per lo sviluppo dei mini-reattori nucleari di terza e quarta generazione, con la creazione di un nuovo soggetto industriale con Leonardo in minoranza al 10% e pure un’agenzia nazionale per il nucleare per cui il presidente Marco Bucci ha già candidato la Liguria: “Noi ci occupiamo della cyber-sicurezza, che mai come oggi una tecnologia abilitante – conferma Pontecorvo -. Genova si è fortemente candidata perché ha tutte le carte in regola per poter per poter essere la sede, sia dell’agenzia sia dell’azienda. Poi non siamo i soli a decidere, però Genova ha una sua logica”.

“Per la Aerostrutture di Leonardo credo che Cingolani sia stato chiaro nella sua esposizione agli investitori. Stiamo guardando a partenariati finanziari e industriali e speriamo di avere qualche notizia entro la fine di marzo”, aggiunge Pontecorvo. La divisione vive infatti un momento complesso legato alle difficoltà di Boeing, che è tra i principali committenti.

Nessun problema, invece, per la divisione automazione di Genova: “Abbiamo preso un grosso contratto a Miami e poi sta andando molto bene, quindi non c’è motivo per per metterlo in discussione. La razionalizzazione degli investimenti è all’ordine del giorno ma non vuole mai dire dismissione a perdere, non vuole mai dire toccare i posti di lavoro. Ricordo a tutti che a Grottaglie stiamo perdendo 300 milioni all’anno, sull’arco di quattro anni, quindi 1,2 miliardi, e non abbiamo licenziato un solo dipendente. Quindi la nostra coscienza sociale da questo punto di vista è integra, e ci stiamo molto attenti”.