Genova. La rigenerazione dell’ex Cinema Nazionale prende forma. Come annunciato nei mesi scorsi, infatti, nel 2025 partiranno i lavori di ristrutturazione dello storico stabile di Molassana, mentre nei prossimi giorni il progetto sarà presentato ai cittadini in un incontro pubblico che si terra presso l’auditorium della biblioteca Saffi il 19 febbraio alle ore 17.30.

A comunicarlo la stessa amministrazione municipale, guidata dal presidente Maurizio Uremassi. “L’intenzione è quella di far partire i lavori già all’inizio della prossima primavera – spiega – cosa che potrebbe fare terminare il 2025 con la struttura forse già utilizzabile. Tutti i dettagli saranno presentati all’assemblea pubblica a cui parteciperà il sindaco facente funzione Pietro Piciocchi“.

Nei giorni scorsi i gruppi di opposizione avevano presentato una mozione per chiedere l’intitolazione della struttura rinnovata all’attrice e regista Anna Solaro, fondatrice – tra le altre cose – del Teatro dell’Ortica, la compagnia teatrale radicata in Val Bisagno. Una proposta che al momento è rimasta sul tavolo, in attesa di un decisione condivisa da tutte le forze politiche.

Il progetto

In attesa di conoscere i dettagli, ad oggi le notizie sul progetto prevedono la realizzazione di una struttura polifunzionale che manterrà la sua anima legata allo spettacolo ma con tanti spazi per attività artistiche e sportive, spazi per il coworking e una grande terrazza con un punto ristoro aperto al pubblico tutti i giorni.

Cinema Nazionale pronto alla rinascita: teatro, coworking e una terrazza aperta al quartiere

Un intervento radicale sì ma che preserverà la parti storiche e identitarie dell’edificio, come per esempio la sua iconica facciata e l’orientamento della platea che darà spazio a circa 250 spettatori. Poi però saranno necessari adeguamenti strutturali per mettere la struttura al passo con le normative di sicurezza. Nei piani superiori alla sala si realizzeranno spazi per scuole artistiche, coworking e stanze polifunzionali. Un vero polo culturale aperto a tutto il quartiere.

Infine la terrazza, ricavata sul tetto della struttura con l’apertura di grandi finestre che permetteranno una vista aperta sulla vallata. E qui potrà trovare spazio una struttura di ristorazione, una caffetteria, che si vorrà aperta al quartiere a prescindere dalle attività dello spettacolo. Il costo di tutta l’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro