Cinema Nazionale di Molassana e l’idea di intitolarlo a Anna Solaro, attrice e regista con il cuore in Val Bisagno

Genova. Questo pomeriggio in Municipio IV Media Valbisagno si discuterà dell’intitolazione dell’ex Cinema Nazionale, l’antica e iconica sala di Molassana recentemente acquisita dal Comune di Genova per avviare una totale rigenerazione, e per la quale i lavori dovrebbero partire già nei prossimi mesi. Sul tavolo della commissione la proposta di intitolare la sala-teatro che verrà ad Anna Solaro, l’attrice e regista scomparsa nel 2022 e che nella sua carriera – tra le altre cose – ha fondato il Teatro dell’Ortica, una delle realtà più vive e culturalmente vivaci di tutta la vallata e non solo.

A portare la proposta l’ex presidente del municipio Roberto D’Avolio, Valbisagno Insieme Linea Condivisa: “Attualmente, come sappiamo, esiste il Teatro Nazionale di Genova, che comprende diverse sale, ognuna con un nome specifico. È quindi importante che anche l’ex Cinema Nazionale, indipendentemente dalla gestione, abbia una denominazione chiara e riconoscibile, se si vuole mantenere la dicitura “Nazionale”, in modo da valorizzarne la vocazione culturale e sociale.

Anna Solaro è la scelta giusta“.

“Figura di spicco del teatro sociale genovese – prosegue D’Avolio – Anna ha dedicato la sua vita all’arte come strumento di inclusione, lavorando con fragilità, marginalità e giovani in difficoltà. La sua esperienza con il Teatro dell’Ortica ha lasciato un segno profondo nella comunità, dimostrando come il teatro possa essere un mezzo per dare voce a chi spesso non ne ha. Per questo motivo l’intitolazione ad Anna Solaro darebbe all’ex Cinema Nazionale un’identità chiara e un valore aggiunto. Il suo lavoro e il suo impegno per il territorio rappresentano un modello di cultura partecipata, sociale e inclusiva. Vogliamo che il futuro di questo spazio porti il segno di chi ha sempre creduto nel potere del teatro come riscatto e comunità”.

“L’iniziativa gode di un’ampia condivisione nella cittadinanza – conclude D’Avolio – che riconosce in Anna Solaro un simbolo di cultura dal basso, capace di unire arte e sociale con un impatto concreto sul territorio. L’appuntamento di oggi, quindi, potrebbe essere un passaggio cruciale per tutto il territorio: l’intitolazione dell’ex Cinema Nazionale non è solo una scelta simbolica, ma una visione per il futuro della cultura nella Valbisagno”.