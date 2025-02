Cimitero di Staglieno, cambiano i sensi di marcia ai cancelli. Creati dieci posti auto temporanei

Genova. Invertiti i sensi di marcia veicolare negli accessi ai cancelli e dieci posti auto temporanei nei pressi del Campo 41 riservati ai visitatori: sono queste le novità che interessano il Cimitero Monumentale di Staglieno.

Si tratta un’area individuata come parcheggio temporaneo da dieci stalli per sopperire al disagio della perdita di posti auto a causa dei lavori del cantiere in piazzale Resasco.

Nel dettaglio, l’accesso dei mezzi avverrà dal cancello lato fioristi di piazzale Resasco, mentre l’uscita degli stessi sarà consentita dal cancello a ovest, a lato di via Superiore del Veilino, vicino ai depositi delle salme. I parcheggi per i visitatori saranno accessibili negli orari di apertura del cimitero che, salvo le consuete eccezioni, resta aperto tutti i giorni, feriali e festivi, dalle 7.30 alle 17 con ultimo ingresso consentito sino a mezz’ora prima della chiusura. Gli interventi, compresa l’installazione della segnaletica, sono stati realizzati da Aster.

L’iniziativa è stata sostenuta dal facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi e dagli assessori ai Lavori Pubblici Ferdinando De Fornari, al Commercio Paola Bordilli e ai Servizi civici Marta Brusoni, a seguito delle richieste del limitrofo consorzio Confcommercio dei fioristi e del Municipio IV Media Val Bisagno.

“Il Cimitero Monumentale di Staglieno è un luogo di grande valore per Genova, non solo come spazio di raccoglimento e di memoria per molte famiglie, ma anche come simbolo identitario − spiegano i componenti della giunta − e scrigno di un inestimabile patrimonio artistico e architettonico. Per migliorarne l’accessibilità ed agevolarne la fruizione da parte dei genovesi e dei turisti, abbiamo accolto le richieste degli operatori commerciali e del territorio. La nuova regolamentazione del traffico contribuirà a rendere più fluido il transito, evitando ingorghi dovuti ai lavori di messa in sicurezza dell’impalcato e quelli relativi agli stalli di sosta su piazzale Resasco. È proprio relativamente a quest’ultimo aspetto che, all’interno del cimitero, nei pressi del Campo 41, sono stati predisposti dieci parcheggi temporanei, riservati ai visitatori, in sostituzione dei posti auto venuti meno a causa del cantiere in piazzale Resasco. Resta inoltre confermata la possibilità per gli ultraottantenni e le persone con disabilità di accedere e spostarsi all’interno del camposanto con i propri mezzi”.