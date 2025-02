Chiavari, ecco il primo asilo nido in Italia sostenuto da una squadra di calcio

Chiavari. L’assessora allo Sport e alla Tutela dell’Infanzia di Regione Liguria Simona Ferro questa mattina ha visitato a Chiavari l’asilo nido “I diavoletti”, il primo in Italia sostenuto da un club di calcio, nato grazie alla collaborazione tra la Virtus Entella e la società di erogazione servizi Hakuna Matata.

“L’impegno della Virtus Entella a sostegno delle famiglie del territorio è davvero lodevole – commenta l’assessora – il calcio professionistico può, anzi deve farsi promotore di iniziative come questa, viste le ricadute sociali, economiche e mediatiche che lo sport ha in Liguria e in Italia”.

“È un grande orgoglio sapere che una squadra della nostra Regione sia scesa in campo per prima, diventando così un esempio virtuoso a livello nazionale e dando nuova linfa a una struttura che può ospitare fino a 50 bambini”, aggiunge.

Stamani, al sopralluogo, hanno partecipato – insieme all’assessora – l’insegnante dell’asilo nido Eleonora Marrè, l’imprenditrice Vittoria Gozzi, il vicepresidente della Virtus Entella Orazio Dell’Aversana e il presidente Antonio Gozzi.