Lo chef genovese stellato Marco Visciola premiato a Identità Golose 2025

Genova. La Liguria brilla a Milano grazie ai suoi chef stellati. Marco Visciola, chef del ristorante Marin di Genova, è stato insignito del premio Artigiano del Gusto durante l’evento Identità Golose 2025. Il riconoscimento arriva per il suo impegno nell’esaltare la materia prima con tecnica, passione e un’attenzione meticolosa alla qualità.

Il premio è stato attribuito a Visciola per la sua “capacità di trasformare ingredienti semplici in piatti straordinari”, rendendoli veri e propri capolavori gastronomici. La motivazione, letta durante la cerimonia, sottolinea come la sua cucina sia “un esempio perfetto di come un grande chef debba saper valorizzare ogni singolo prodotto, rispettandolo e rendendolo protagonista del piatto finale”.

“Essere capaci di esaltare la materia prima presuppone attenzione e studio, passione e tecnica. Premiamo due chef che tutto questo sanno fare molto bene, sono veri e propri artigiani del gusto“, ha dichiarato la giuria di Identità Golose.

“Questo premio è una grande soddisfazione, un riconoscimento che dedico al mio team e alla mia famiglia, che ogni giorno mi supportano nel portare avanti la nostra passione per la cucina e alla mia terra, la Liguria che con il suo mare e il suo entroterra è una fonte insostituibile di ispirazione”, ha dichiarato lo chef Visciola. “Credo che la cucina debba raccontare il territorio e la sua tradizione, ma con un occhio sempre attento all’innovazione. Siamo solo all’inizio, ci aspetta ancora tanto lavoro e tante soddisfazioni.”