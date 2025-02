Certosa, rigenerazione ancora in alto mare: “Siamo al punto di partenza, stiamo collassando”

Genova. È ancora tutto da scrivere il destino di Certosa, quartiere genovese interessato da un grande progetto di rigenerazione urbana finanziato dal Governo con 200 milioni di euro legati alla riattivazione della linea merci del Campasso, ma soprattutto da innumerevoli cantieri che continuano a creare disagi e preoccupazioni agli abitanti.

Il progetto ancora non c’è, il raggruppamento guidato dallo Studio Boeri lo appronterà nei prossimi mesi. “I tecnici sono partiti immediatamente e si sono è messo al lavoro con la Regione per definire le matrici di rumore, paesaggio, vibrazioni, inquinamento elettromagnetico e sostenibilità“, ha riferito l’assessore ai Lavori pubblici Ferdinando De Fornari nella commissione sul tema convocata a Tursi. A breve, ha spiegato, partiranno i tavoli Pris per gli interferiti: “Visto il numero di soggetti molto ampio è un lavoro impegnativo che vedremo svilupparsi in parallelo al Pfte”.

Ma i punti da definire sono molti e in Valpolcevera si vive nell’incertezza: “Siamo al punto di partenza, i nodi che l’amministrazione doveva risolvere non sono stati ancora risolti – ha tuonato in aula il presidente del Municipio Federico Romeo, oggi anche consigliere regionale del Pd -. Ci sono persone che ancora non sanno se le loro case staranno in piedi, se verranno espropriate e cosa verrà fatto al loro posto. Non è ancora stata affrontata la compatibilità tra la linea ferroviaria e le abitazioni. Siamo in una situazione critica, in via Pisoni e via Ariosto ci sono case che ancora non sappiamo se verranno giù. Certosa sta collassando economicamente e la prossima estate avremo ancora gli anziani murati in casa dai cantieri. Serve un confronto serio per il bene dei cittadini, disponibilità che il Municipio rinnova”.

La definizione dei criteri ambientali, su cui adesso si stanno concentrando i progettisti, sarà alla base delle decisioni sulle demolizioni dei caseggiati, che il Comune vorrebbe fossero “il meno possibile” superando il criterio iniziale delle tre fasce di distanza dai binari.

In aula anche i rappresentanti dei comitati che hanno ricordato le criticità vissute dalla delegazione: rumori, vibrazioni, polvere, mancanza di parcheggi, indennizzi per i disagi dei cantieri che ad oggi sono arrivati solo dalle Ferrovie per i cantieri di loro competenza, ma non dal Comune per il prolungamento della metropolitana da Brin a Canepari. Nel frattempo, in attesa della rigenerazione, il valore delle case continua a diminuire. “Alcuni condomini sono stati contattati per sapere se sono favorevoli o contrari all’abbattimento, ma le persone vorrebbero conoscere prima gli elementi economici”, ha osservato Enrico D’Agostino del comitato Liberi Cittadini di Certosa.

Intanto in via Ardoino, a Sampierdarena, sono partite le attività per la costruzione della galleria artificiale di 250 metri coperta a verde che schermerà i palazzi dal transito dei treni merci. Il progetto è stato presentato dall’assessore De Fornari in un incontro al Matitone due settimane fa. Nel piano di rigenerazione della Valpolcevera rientra anche il futuro dell’area dell’ex deposito locomotori di piazza Facchini, oggi proprietà di Rfi. A inizio dicembre il Comune ha presentato i tre scenari che includono il liceo tecnologico sperimentale proposto da Alpim e blindato da un protocollo d’intesa sottoscritto a Genova dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Ma l’acquisizione da parte del Comune non è ancora stata firmata.