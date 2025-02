Castelletto alta isolata per la chiusura di via Cancelliere: “Bus limitati, siamo in difficoltà”

Genova. Sono trascorsi ormai quasi 20 giorni da quando in via Cancelliere sono comparse le transenne all’altezza del civico 44 per la presenza di una grossa crepa su un muraglione, e per i residenti di Castelletto alta crescono i disagi legali alla rivoluzione della mobilità.

Pur trattandosi infatti di un tratto di poche decine di metri, l’interruzione ha tagliato in due via Cancelliere e costretto alla modifica del percorso dell’autobus 374, con la soppressione di cinque fermate. A questo si aggiungono le difficoltà dei mezzi di soccorso per raggiungere la parte più alta di via Cancelliere e via Acquarone, che è tra l’altro monito di come la situazione potrebbe evolvere.

Perché la strada è ancora chiusa

Proprio in via Acquarone, infatti, 12 famiglie hanno dovuto lasciare le loro case dopo che, nel novembre 2023, è crollato il muraglione sottostante il parcheggio di via Cabrini. Terra, auto e detriti sono precipitati contro le basi dei palazzi sottostanti, e a oggi le uniche misure adottate sono state l’evacuazione degli appartamenti ai piani bassi e la rimozione delle macchine. Oltre a questo poco o nulla, visto che la questione è di competenza esclusivamente condominiale. Un quadro che accomuna molte situazioni di questo genere, visto che il Comune può intervenire in somma urgenza (e poi rivalersi sul condominio per i costi) soltanto se vi è un pericolo imminente per l’incolumità delle persone. In via Acquarone, così come in via Cancelliere, la situazione è invece sostanzialmente stabile dopo i primi provvedimenti. In via Cancelliere ancora di più.

Il muraglione infatti è stato esaminato dai vigili del fuoco e dai funzionari del Comune, che hanno ritenuto opportuno chiudere il tratto al transito pedonale e veicolare, pur non disponendo l’evacuazione dei palazzi soprastanti. La crepa però è presente da anni, e nulla è stato fatto per metterla in sicurezza, proprio perché di competenza del condominio. A meno che non si verifichi un crollo, insomma, il Comune non può intervenire in autonomia. Allo stesso tempo però non può dare il via libera per la rimozione delle transenne, perché se un crollo dovesse effettivamente verificarsi potrebbe essere ritenuto responsabile.

L’isolamento dei residenti di Castelletto alta

Attualmente in via Oberto Cancelliere è stato istituito doppio senso di marcia tra via Acquarone civico 116 rosso e il civico 44 di via Cancelliere e tra i civici 31 e 44 di via Cancelliere. Sono poi state sistemate le transenne, che puntualmente vengono però spostate da anonimi residenti esasperati per poter passare con le auto. Gli autobus, invece, continuano con il loro percorso limitato.

“Il bus 374, vitale per chi deve raggiungere la parte alta di via Cancelliere, via Ameglia, via Capraia, via Pane è stato deviato – sottolinea Donatella Testa sul gruppo Sei di Genova Castelletto se… – per cui effettua un giro breve: via Acquarone, via Ferrari e poi Cancelliere bassa per tornare a Castelletto. Ho scritto a Segnalaci, ma non mi hanno dato risposte riguardo ai tempi di ripristino della linea. Nella zona ci sono molte persone anziane che sono penalizzate da questo disservizio”.

La richiesta è di ripristinare la linea, o quantomeno istituire un servizio sostitutivo, e di avere tempi certi sulla messa in sicurezza del muraglione.