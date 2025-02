Castelletto, la pasticceria Magenta cambia gestione dopo 37 anni: code per salutare la famiglia Di Maria

Genova. C’è chi ha comprato l’ultimo Montebianco, chi il cabaret di paste, chi ha commissionato una torta di compleanno: a Castelletto finisce un’era per la chiusura della pasticceria Magenta, quantomeno nella gestione della famiglia Di Maria, dietro il bancone e in laboratorio dal 1988. E il quartiere ha risposto con un’ondata di affetto e vicinanza, approfittandone per assaggiare per l’ultima volta i dolci preparati da Vittorio De Maria, dalle sorelle Bruna e Maria e dal figlio Titti.

“Purtroppo sta arrivando il momento di fare largo ai giovani, di cedere il passo – aveva scritto Bruna Di Maria a inizio febbraio – Vi ringraziamo tutti per averci supportato e sopportato in questi anni permettendoci di creare un rapporto quasi familiare con voi tutti. Abbiamo visto nascere, crescere e diventare papà e mamme un sacco di bimbi. State venendo a salutarci con dolcezza, poesie e ricordini vari. Non vi dimenticheremo mai e mai avremmo pensato di ricevere così tanti riconoscimenti. Grazie”. Domenica la foto di Maria, moglie di Titti, che ha condiviso la foto dell’ultima torta preparata dalla famiglia: quella di compleanno per Bianca, un anno, nipotina di Vittorio.

Tantissimi i ricordi condivisi sui social, e nel fine settimana appena trascorso davanti alla pasticceria di corso Magenta si sono formate lunghe code per prendere un ultimo caffè accompagnato da un dolcetto e un sorriso, scambiando quattro chiacchiere con una famiglia che in 37 anni è diventata un punto di riferimento anche fuori dai confini di Castelletto.

La pasticceria, in realtà, non chiuderà. I nuovi gestori hanno già annunciato che sono pronti a subentrare, dopo un periodo di chiusura per lavori di ristrutturazione. A rilevarla Ilaria e Fabio Lottero, già titolari della pasticceria La nuova Fogliotti di via Lagustena, a San Martino.

“La pasticceria Magenta è il luogo in cui, da bambini, ci siamo sempre deliziati con le sue paste e, qualche anno fa, abbiamo aperto La Nuova Fogliotti, una pasticceria a San Martino, ispirati proprio dall’eccellenza di questo ambiente – hanno spiegato Ilaria e Fabio – Per rendere ancora più accoglienti i locali e mantenere viva questa tradizione, saremo chiusi per un breve periodo per eseguire dei lavori di ripristino. Stiamo lavorando con passione per onorare il passato e costruire un futuro all’altezza delle aspettative del quartiere”.

Da parte degli abitanti del quartiere è arrivato un caldo benvenuto e un grande in bocca al lupo, cui la famiglia Lottero ha risposto con entusiasmo: “Grazie di cuore per il vostro sostegno: non vediamo l’ora di riaprire le porte e continuare insieme questa bellissima storia”.