Casa di comunità di Struppa, Pastorino: “Non è pienamente operativa, operazione di facciata”

Genova. “Oggi Pietro Piciocchi ha fatto un sopralluogo alla casa di comunità di Struppa, raccontandoci una sanità perfetta, efficiente e sempre operativa. Peccato che la realtà sia ben diversa“. È l’attacco del consigliere regionale Gianni Pastorino della Lista Orlando dopo la presentazione di stamattina col vicesindaco reggente, il presidente della Regione Marco Bucci e il direttore generale della Asl 3 Luigi Carlo Bottaro.

Piciocchi, accusa Pastorino, “parla di un presidio attivo h24 ma di fatto nessun servizio è garantito sette giorni su sette. Si tratta piuttosto di un servizio a macchia di leopardo con ambulatori a orario ridotto e servizi ancora parziali o inesistenti. Gli ambulatori specialistici? Sono aperti solo nei giorni feriali e il venerdì pomeriggio è già tutto chiuso. Il centro prelievi? Funziona solo la mattina, dal lunedì al venerdì. L’area di salute mentale? Stessa cosa, niente servizio nei fine settimana. L’ambulatorio multimediale? È stato inaugurato oggi in pompa magna ma di fatto non ha pazienti, non ha infermieri di famiglia e non è realmente operativo. Possono anche dire che la casa di comunità è aperta h24 ma la verità è che non è pienamente operativa. Parlano di efficienza e tempestività ma siamo di fronte all’ennesima operazione di facciata, un’inaugurazione fatta solo per le telecamere”.

“Non solo la casa di comunità non è pienamente operativa – prosegue Pastorino – ma nel frattempo la farmacia territoriale è stata trasferita in via Archimede, creando enormi disagi per le cittadine e i cittadini. Su questo ho chiesto risposte all’assessore alla sanità Massimo Nicolò, ma non ho mai ricevuto risposta soddisfacenti”.

“La realtà è ancora peggiore di quanto raccontato – continua il consigliere regionale -. Nemmeno la guardia medica è realmente attiva h24 all’interno della casa di comunità di Struppa. Il servizio rimane infatti in un’altra sede, quella della Croce Rossa, e se si fa riferimento ai medici della guardia medica a domicilio, questi, per definizione, operano nelle abitazioni dei pazienti e non all’interno della struttura”.

“Probabilmente Cappuccetto Rosso esiste, ma la Casa di Comunità di Struppa no. Ancora una volta, il centrodestra gioca con la propaganda sulla pelle dei cittadini, raccontando un modello di sanità che non c’è. Alle cittadine e ai cittadini servono servizi veri, accessibili e funzionanti, non l’ennesima operazione di facciata“, conclude.