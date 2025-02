Casa di comunità di Struppa, Nicolò replica a Pastorino: “Informazioni false, i servizi sono concreti”

Genova. “I servizi offerti dalla casa di comunità di Genova Struppa sono concreti come testimoniato dai molti genovesi incontrati oggi e non sono propaganda: quella la lasciamo volentieri al consigliere Pastorino”. L’assessore alla Sanità Massimo Nicolò replica così ad una nota del consigliere regionale d’opposizione sull’apertura della Casa di Comunità di Genova Struppa avvenuta ufficialmente oggi.

“Il consigliere – aggiunge Nicolò – omette o dimentica alcuni aspetti che è bene ricordare. Va detto intanto che gli ambulatori specialistici a Struppa sono attivi dal lunedì al venerdì con orari diversificati e che il centro prelievi effettua un orario analogo a quello delle aziende ospedaliere. Il motivo è legato al processo strettamente correlato alla processazione del laboratorio”.

“Non solo – continua l’assessore -. La struttura della salute mentale è attiva da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20 ed il sabato dalle 8 alle 14. L’ambulatorio multimediale della cronicità ha iniziato l’attività ieri: il direttore del distretto sociosanitario ‘12’ ha inoltrato nei giorni scorsi comunicazione informativa a tutti i medici di famiglia del distretto per spiegare le modalità di accesso dei pazienti e le tipologie di consulenze attivabili dal geriatra dell’ambulatorio”.

“Suggerisco dunque al consigliere Pastorino di informarsi prima di diffondere informazioni false e strumentali – conclude Nicolò – e cito ad esempio il tema del medico di continuità assistenziale che dal 16 dicembre 2024 è stato spostato dalla sede della pubblica assistenza Molassana alla Casa di Comunità di Struppa. Al momento la copertura del turno è dal lunedì al venerdì tutte le notti. Per il sabato, domenica e i festivi si sta lavorando per perfezionare un nuovo accordo regionale e implementare così i poli. Giova infine ricordare a Pastorino che la piena realizzazione del Pnrr Sanità si avrà, come da accordi nazionali, nella primavera 2026. Nel frattempo però Regione Liguria porta avanti il piano di aperture per consentire già oggi ai cittadini di poter fruire di una nuova sanità territoriale”.