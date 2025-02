L’antica tradizione del tarocco genovese rivive in un nuovo mazzo di carte da gioco

Genova. Un prezioso patrimonio ludico della Liguria rivive grazie a un innovativo progetto che unisce ricerca e design contemporaneo. Dal Negro lancia il nuovo mazzo di tarocchi genovesi, frutto della collaborazione tra l’artista Elettra Deganello e il ricercatore genovese Jean Maillard.

Il progetto nasce da un’importante opera di recupero culturale. Negli ultimi anni, Maillard e il ricercatore Stefano Lusito hanno condotto un’approfondita ricerca sui giochi di carte tradizionali liguri, documentando le regole dei tarocchi genovesi attraverso interviste agli ultimi depositari di questa tradizione secolare. Il loro lavoro, pubblicato sulla rivista Intemelion, ha permesso di preservare un patrimonio ludico che rischiava di scomparire definitivamente.

“I tarocchi genovesi rappresentano un gioco dalla straordinaria profondità strategica, paragonabile agli scacchi per complessità e coinvolgimento – spiegano gli autori del mazzo -. Era fondamentale non solo preservarne le regole, ma anche renderlo accessibile alle nuove generazioni”.

Dal punto di vista artistico, il mazzo rappresenta un’elegante fusione tra le tradizionali carte genovesi e l’iconografia dei tarocchi di Marsiglia. L’artista Elettra Deganello ha creato un design che parte dalle figure del mazzo genovese tradizionale per estenderlo armoniosamente all’intero set di 79 carte. Le illustrazioni, ricche di riferimenti storici e simbolici, mantengono un perfetto equilibrio tra complessità artistica e funzionalità ludica.

Il mazzo (si può acquistare qui) si distingue anche per la sua dimensione culturale e linguistica: i nomi delle carte sono riportati in genovese, celebrando così non solo il patrimonio ludico ma anche quello linguistico della regione, scelta che evidenzia il profondo legame del progetto con il territorio e la sua storia.

Per facilitare l’apprendimento del gioco, le carte presentano caratteristiche ergonomiche innovative: dimensioni più contenute rispetto ai tarocchi tradizionali, indici ai quattro angoli e promemoria visivi che aiutano i principianti. Ogni mazzo è accompagnato da un manuale che riporta le regole del gioco, permettendo anche ai neofiti di avvicinarsi a questa affascinante tradizione.

Foto Richard Arturo