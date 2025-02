Campionati della Cucina Italiana, il team Liguria sul podio con 5 medaglie

Rimini. Grande successo per il Team Liguria, che ha brillato sul podio della nona edizione dei Campionati della Cucina Italiana, tenutisi dal 16 al 18 febbraio 2025 all’interno della manifestazione “Beer & Food Attraction” presso Rimini Fiera. Dopo dieci anni di assenza, la squadra ligure è tornata da protagonista, conquistando ben cinque medaglie nelle varie specialità proposte dal programma.

Il medagliere del Team Liguria si arricchisce di due medaglie d’argento e tre di bronzo, a cui si aggiunge un prestigioso riconoscimento assegnato dalla stampa specializzata per i migliori piatti realizzati. Un risultato che conferma l’impegno e la dedizione dei nostri cuochi, i quali hanno affrontato con maestria una competizione di alta caratura, riconosciuta a livello nazionale e internazionale dal circuito Worldchefs.

La prima giornata di gare ha visto il Team Liguria protagonista con l’argento di Vittoria D’Alta nella categoria “Lady Chef” e di Greta Parchi nella categoria “Miglior Allievo”. Inoltre, il Team Liguria Cucina Calda ha ottenuto un bronzo, dimostrando la propria versatilità e talento. Ecco i componenti della squadra, la formazione: Gregorio Meligrana, Eugenio Caloiero, Matteo Armanino, Edgar Chiappara, Alessandro Dessi, Ahmeti Alban, Francesco Indiberge, Samuele Ventimiglia, Kevin Hidalgo, Elisabetta Solari e Daniele Roberto Contino.

Il secondo giorno ha riservato ulteriori soddisfazioni, con un bronzo conquistato nella gara della “Mystery Box”, grazie all’ottima performance di Gaia Costigliolo e Massimiliano Forno. Infine, la squadra “Street Food 440 Km”, composta da Massimiliano Forno, Gaia Costigliolo e Vittoria D’Alta, ha completato il medagliere con un bronzo nella specialità “Street Food”.

“Il Team Liguria tornava ai campionati dopo dieci anni di assenza. È stato un ritorno fortemente voluto, che ci ha premiati con risultati nei quali confidavamo, grazie all’impegno e all’entusiasmo di tutto il gruppo − ha dichiarato Alessandro Dentone, presidente dell’Unione Regionale Cuochi − essere sempre sul podio in una competizione così dura e selettiva è motivo di orgoglio e vanto per noi. Questo successo è frutto di un lavoro di squadra e del supporto delle istituzioni e dei partner che ci accompagnano in tutte le nostre iniziative. Voglio ringraziare: Regione Liguria, in particolare l’assessorato all’Agricoltura, Agenzia in Liguria, Camera di Commercio di Genova, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Liguria Gourmet, Assaggia la Liguria, Consorzio Basilico Genovese dop e Consorzio Olio dop Riviera Ligure. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario risultato, che ci riempie di giustificato orgoglio.”