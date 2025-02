Genova. Problemi di sicurezza e viabilità al Campasso, il quartiere popolare alle spalle di Sampierdarena, da decenni relegato ai margini della riqualificazione urbana della città. Nella giornata di ieri, infatti, una grossa voragine di è aperta al centro dell’incrocio tra via Spaventa e via Pellegrini. In attesa di un intervento strutturale sono stati posizionati dei coni che “delimitano” la zona e le aree di manovra, mentre la zona è stata presidiata dagli agenti della polizia locale che hanno regolato il traffico della zona e aiutato gli automobilisti.

Una situazione critica che completa un quadro difficile per tutto il quartiere: “Oggi l’ennesima previsione fatta è avvenuta – scrive sui social il consigliere municipale Amedeo Lucia – L’asfalto dell’incrocio fra via Spaventa e via Pellegrini è venuto giù. È da tempo che chiedo di intervenire, ma nulla come al solito.

Fate attenzione”.

Ma questo è solo una dei problemi rilevati dal consigliere: “Il cantiere per l’ex mercato ovoavicolo in ritardo assoluto – commenta – e oggi l’area dei lavori è una vera e propria discarica a cielo aperto. E temiamo che l’altra metà del cantiere verrà abbandonata lì finita la corsa elettorale. E poi ci sono i marciapiedi rotti e altre buche nella strada ad oggi tapullate con una palata di bitume”. Una situazione che secondo Lucia è divenuta insostenibile: “Il Comune di è dimenticato del Campasso”