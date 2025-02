Campagna referendum “Il voto è la nostra rivolta”, il 21 febbraio le assemblee Cgil alla Sala Chiamata

Genova. Parte anche in Liguria la campagna per il voto ai referendum per porre fine alla precarietà, alle morti sul lavoro, ai licenziamenti ingiusti e per dare cittadinanza a migliaia di italiane e italiani.

Venerdì 21 febbraio a partire dalle ore 10 presso la Sala Chiamata del Porto di Genova si terranno in forma congiunta le assemblee di Cgil Genova e Liguria e di tutte le categorie in vista della consultazione referendaria che si svolgerà in una data tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Per dare il via alla campagna referendaria dal titolo “Il voto è la nostra rivolta” confluiranno da tutta la Liguria circa 600 partecipanti in rappresentanza dei territori e delle categorie sindacali.

I lavori inizieranno alle 10 e dopo la relazione iniziale di Igor Magni, segretario generale Cgil Genova, si alterneranno gli interventi dai territori e alcune delegate e delegati delle categorie. Le conclusioni previste intorno alle ore 12 saranno affidate a Luigi Giove, segretario nazionale Cgil.