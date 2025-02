Calciomercato Sampdoria: la rivoluzione “in prestito”, ora tocca a Semplici proporre calcio

La Sampdoria chiude il calciomercato di riparazione con una squadra molto diversa da quella che ha iniziato la stagione. Pietro Accardi ha compiuto quella che può essere definita la rivoluzione “in prestito” vista la formula che ha caratterizzato tutte le operazioni in entrata tranne Cragno. Tutti i reparti sono stati ritoccati.

Il dato che spicca è che a fine anno saranno otto portieri ad essere entrati nella lista dei convocati. Sono l’infortunato Ghidotti, Vismara (tornato all’Atalanta), Silvestri (passato a titolo definitivo all’Empoli), Ravaglia (passato alla Carrarese), il giovane Scardigno e gli ultimi tre arrivati Perisan (dall’Empoli), Cragno (dal Monza) e Chiorra (dalla Carrarese).

Semplici in conferenza stampa ha affermato che la squadra giocherà con il 3-4-2-1, anche se in futuro non gli dispiacerebbe impiegare il doppio centravanti. Sono arrivati ben tre rinforzi in difesa: per il centro Marco Curto dal Como e Giorgio Altare dal Venezia. Sulle corsie esterne Accardi ha puntato su Pietro Beruatto, che ha già fatto vedere buone cose.

Il centrocampo inteso come linea mediana non è stato rinforzato. Forse questo è il punto dolente visto che il tentativo per prendere Pietro Palumbo del Modena era testimonianza della necessità di puntellare la zona nevralgica del campo. La coppia titolare potrebbe essere Yepes – Meulensteen. Sia Sottil sia Semplici hanno insistito con Bellemo, che però non è apparso né tignoso in fase difensiva né ispirato in manovra.

Il mercato si è concentrato sul settore delle seconde punte. Sono arrivati Sibilli dal Bari e Oudin dal Lecce. Giuseppe Sibilli ha giocato bene contro il Cosenza. L’ex galletto è apparso molto dinamico e dentro alla partita. Il suo score in Serie B quest’anno è di 1 goal e 3 assist in 19 presenze. Decisamente migliore l’anno scorso quando, sempre con il Bari, ha firmato 11 goal e confezionato quattro assist. A cui aggiungere un goal e un assist ai playout. Rémi Oudin era stato preso dal Lecce di Pantaleo Corvino, tra i più bravi talent scout italiani, dal Bordeaux. Non ha convinto contro il Cosenza, ma non era di certo il contesto migliore per esprimere le proprie qualità. Una zona di campo in cui non è da escludere l’impiego di Ebenezer Akinsanmiro, dinamico e propositivo ma spesso, anche suo malgrado, troppo solista.

In attacco, molte speranze sono riposte su M’Baye Niang. Tanto lavoro di fatica contro il Cosenza e qualche sprazzo dello strapotere fisico di cui dispone si sono visti. Appena un anno fa aveva avuto un impatto decisivo per salvare l’Empoli in Serie A. Al momento sarà ballottaggio con Massimo Coda, mentre è tutto da scoprire il ruolo che potrà ritagliarsi il classe 2003 Fabio Abiuso. Due goal in 723 minuti quest’anno nel Modena.

I prestiti del giovane Simone Leonardi al Rimini e di Estanis Pedrola (con diritto di riscatto) hanno lasciato qualche perplessità. La destinazione Bologna dello spagnolo corrobora la tesi secondo cui ci sia stata qualche frizione tra il giocatore e il club. Per quanto concerne Leonardi, forse poteva valer la pena dargli qualche chance in più a meno che Abiuso non si riveli un top. Ma è anche vero che giocare con continuità non può che fargli bene. Tra le partenze nei ruoli di movimento anche Stipe Vulikic (Modena) e Antonio Barreca (Sudtirol).

Finisce in questa sessione di mercato il capitolo Sampdoria per Pajtim Kasami. Il centrocampista è stato tra i maggiori protagonisti della qualificazione playoff dello scorso anno. L’ultimo guizzo il goal dell’1 a 0 contro il Mantova in occasione della penultima vittoria blucerchiata in campionato. L’unico rimasto dei “separata in casa” è Fabio Borini. Manfredi aveva parlato di una decisione su cui non si sarebbe tornati indietro. Il perché della frattura con il giocatore che aveva deciso il derby non è stato reso noto.

Obiettivo salvezza e obiettivo playoff. Il primo obiettivo è propedeutico al secondo, chiaramente. Il punto è che anche prima di questo mercato la squadra era più che sufficiente per non pensare alla Serie C e per provare, perlomeno, a finire nelle prime otto. Alcuni interpreti, Tutino su tutti hanno deluso, ma quello che è mancato sia con Sottil sia con Semplici è stato il gioco. Anche contro il Cosenza, ultimo in classifica, la squadra ha giocato male in 11 vs 11 e seppur tenace ha rischiato grosso di vedersi rimontata per l’ennesima volta. Punti importanti ma decisamente casuali anche se in casa Samp non è proprio il caso di fare i sommelier delle vittorie che, amaramente, ammontano a cinque, meno dei portieri…

RIEPILOGO ARRIVI

Portieri: Samuele Perisan (27 anni, prestito dall’Empoli), Alessio Cragno (30, a titolo definitivo fino al 30/05/2025 dal Monza), Alessandro Chiorra (23, prestito dalla Carrarese). Difensori: Pietro Beruatto (26, prestito dal Pisa), Marco Curto (26, prestito dal Como), Giorgio Altare (26, prestito dal Venezia). Centrocampisti: Rémi Oudin (28, prestito dal Lecce), Giuseppe Sibilli (28 prestito dal Bari). Attaccanti Fabio Abiuso (22, prestito dal Modena), M’Baye Niang (30, gratuito dal Wydad AC).

OUT

Portieri: Marco Silvestri (a titolo definitivo all’Empoli), Nicola Ravaglia (a titolo temporaneo alla Carrarese), Difensori: Antonio Barreca (a titolo definitivo al Sudtirol), Stipe Vulikic (a titolo temporaneo con opzione e contro-opzione al Modena), Centrocampisti: Pajtim Kasami (risoluzione consensuale del contratto). Attaccanti: Simone Leonardi (a titolo temporaneo al Rimini), Estanis Pedrola (a titolo temporaneo con opzione al Bologna).