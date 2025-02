Calciomercato, il Genoa chiude la sessione con Cuenca. Balotelli resta in rossoblù

Genova. Un mercato senza vendite di giocatori di prima fascia, con acquisti di prospettiva e qualche scommessa. Mario Balotelli alla fine resta dopo essere stato associato al Monza nell’ultimo giorno di trattative, ora bisognerà capire se resterà comunque ai margini o sarà preso in considerazione da Vieira. Il mercato di gennaio del Genoa è stato sicuramente meno traumatico delle ultime due sessioni. Merito della nuova proprietà, che ha stabilizzato i conti.

Sebastian Otoa è stato il primo arrivo: il difensore classe 2004 è un gigante di 198 centimetri acquistato a titolo definitivo dal club danese dell’Aalborg.

Cornet Maxwell è l’esterno offensivo di qualità voluto da Vieira in prestito dal West Ham, ma in arrivo dal Southampton, dove però non ha trovato mai spazio. Il giocatore si è già visto in campo, anche se si è già dovuto fermare per un problema muscolare.

In porta Benjamin Siegrist sarà il secondo di Leali. Classe 1992, nato in Svizzera, è arrivato in prestito dal Rapid Bucarest. Ha vestito anche le maglie di Aston Villa, Burton Albion, Cambridge, Solihull Moors, Wycombe, Vaduz, Dundee e Celtic.

Nell’ultimo giorno disponibile è arrivato un altro prospetto: Hugo Cuenca dal Milan. Il centrocampista classe 2005 è nato calcisticamente nel Club Deportivo Capiatà. Dal 2022 ha vestito la maglia rossonera nelle selezioni Primavera e Milan Futuro. Cuenca ha esordito con la nazionale maggiore del Paraguay nel settembre 2024.

Non giocherà in maglia rossoblù almeno sino a giugno Mikael Egill Ellertsson, centrocampista offensivo islandese classe 2002 in arrivo dal Venezia, dove resta in prestito sino a giugno.

Cessioni

Tra le uscite ci sono i due portieri: Gollini che l’Atalanta ha ceduto a titolo definitivo alla Roma, mentre Stolz è rientrato nell’operazione di scambio con Benjamin Siegrist nella collaborazione con l’altra squadra di Dan Sucu, il Rapid Bucarest. Anche David Ankeye è stato prestato in Romania per consentirgli di trovare un po’ di spazio.



In difesa ha fatto male ai tifosi la cessione (in prestito) di Alessandro Vogliacco al Parma. Uno dei protagonisti della serie B tornerà solo in caso di retrocessione degli emiliani. Prestito secco per Alessandro Marcandalli, classe 2002, che in rossoblù ha giocato pochissimo del Genoa, al Venezia sino al termine della stagione.

Ha salutato il Genoa a titolo definitivo Filippo Melegoni, il centrocampista, dopo cinque anni, dismette la maglia rossoblù per indossare quella della Carrarese. Pur non avendo avuto molto spazio si è sempre comportato da grande professionista, dimostrando attaccamento alla maglia.

Non ha trovato praticamente mai spazio Gaston Pereiro, acquistato tra gli svincolati nel momento difficile degli infortuni autunnali. L’uruguaiano è andato al Bari a titolo definitivo.

Un altro che il campo di gioco l’ha visto poco è Emil Bohinen. Il centrocampista è passato al Frosinone in prestito.