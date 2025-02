Il bus è guasto, passeggero costretto a scendere si scaglia contro l’autista

Genova. Si è messo a insultare l’autista di un autobus fermo in piazza Caricamento per un guasto, infuriato per non poter partire. È successo intorno alle 19 di lunedì sera, protagonista della vicenda un cittadino cubano di 25 anni che è stato denunciato.

A chiedere l’intervento del 112 è stato il conducente del bus, che ha riferito di essere stato aggredito verbalmente da un giovane dopo avergli chiesto di scendere dal mezzo per un guasto.

Gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono quindi arrivati sul posto e hanno intercettato e perquisito il 25enne, che avva in tasca un coltellino subito sequestrato. È quindi scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere.