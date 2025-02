Bucci conferma per altri cinque anni Pietro Paolo Giampellegrini, l’ex braccio destro di Toti

Genova. È stato rinnovato per altri cinque anni l’incarico di segretario generale a Pietro Paolo Giampellegrini. Lo ha comunicato ieri nel corso della conferenza stampa del dopo giunta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Giampellegrini, sbarcato in piazza De Ferrari dopo essere stato presidente di Iren Mercato, era stato capo di gabinetto del presidente ligure Giovanni Toti durante tutto il primo mandato. Tra il 2018 e il 2021 è stato anche commissario straordinario dell’agenzia di promozione turistica InLiguria.

Durante il secondo mandato di Toti, sostituito dall’emergente Matteo Cozzani in veste di capo di gabinetto, è stato nominato segretario generale della giunta regionale. In forza della nuova legge regionale approvata nel 2022, i poteri di questa figura sono stati accresciuti, rendendola “responsabile dell’attuazione integrata e coordinata degli indirizzi politici, della qualità dell’azione amministrativa, dell’efficienza della gestione e del funzionamento complessivo delle strutture dell’ente”, in grado di proporre alla giunta la nomina di direttori generali e direttori e di assumere anche la “responsabilità diretta di funzioni o progetti specifici” su incarico del presidente della giunta.

E infatti, dopo la tempesta giudiziaria che ha decapitato la giunta, è diventato una sorta di plenipotenziario nella macchina amministrativa, con decisioni che non hanno mancato di produrre malumori e tensioni nell’entourage del governatore all’epoca agli arresti domiciliari. Questo, però, non gli ha impedito di essere riconfermato da Bucci in uno dei ruoli più delicati dell’ente regionale.