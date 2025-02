Bronchiolite, Pastorino (Orlando Presidente): “La giunta Bucci incapace di garantire una campagna di immunizzazione efficace”

Genova. “Ancora una volta, la Giunta Bucci dimostra tutta la sua inadeguatezza nella gestione della sanità pubblica. La vicenda della campagna di immunizzazione contro la bronchiolite ne è l’ennesima conferma: dopo mesi di ritardi e incertezze, scopriamo oggi che ai pediatri di famiglia sono state fornite meno di una dozzina di dosi ciascuno, addirittura in alcuni casi accertati meno di dieci dosi. Una situazione inaccettabile, che rischia di mettere a repentaglio la salute di neonati, bambine e bambini”.

Lo dichiara il consigliere regionale Gianni Pastorino, che già nei mesi scorsi aveva denunciato i ritardi di Regione Liguria nell’avvio della campagna di immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale (RSV), principale causa della bronchiolite nei neonati.

“Abbiamo lanciato l’allarme mesi fa – prosegue Pastorino – quando altre regioni italiane erano già partite con la campagna di immunizzazione, ma Regione Liguria ha preferito ignorare il problema. Adesso, con il picco dell’infezione già in corso, assistiamo al solito teatrino di rassicurazioni vuote: non solo la distribuzione delle dosi è insufficiente ma alcune famiglie segnalano che le loro bambine e i loro bambini, ancora in attesa della somministrazione, si sono già ammalati. Di chi è la responsabilità di questi ritardi? Quando la Giunta Bucci si deciderà a prendere sul serio la tutela della salute pubblica?

Le richieste di intervento si moltiplicano ma l’Assessore alla Sanità Nicolò si ostina a non fornire risposte concrete. Chiediamo che il Presidente Bucci e l’Assessore spieghino pubblicamente come intendano rimediare a questa disastrosa gestione. Se davvero vogliono dimostrare di avere a cuore il benessere delle cittadine e dei cittadini inizino a garantire subito una distribuzione equa e capillare delle dosi, senza ulteriori ritardi. Come abbiamo già fatto nei mesi scorsi riproporremo la questione in Consiglio Regione con un’interrogazione alla Giunta”.