Quasi 400 fotografie per il concorso sulle botteghe storiche: gli scatti dei vincitori in mostra

Genova. Un racconto per immagini della bellezza delle botteghe e dei locali storici, per valorizzare e salvaguardare le attività commerciali e artigianali del Genovesato, della Liguria e di tutta Italia.

Questo lo scopo della seconda edizione di ‘Botteghe e locali storici da conoscere e salvare0, il concorso fotografico nazionale organizzato da Italia Nostra con il sostegno dell’assessorato al Commercio e Artigianato del Comune di Genova, della Camera di Commercio di Genova, del Comune di Campo Ligure e della Biblioteca Universitaria di Genova, e il patrocinio del POLO della Fotografia, di Borgo Italia e dell’Associazione Aiolfi.

Sette i vincitori del concorso, con due ex aequo al terzo posto: sono stati svelati e premiati nella sala liberty della Biblioteca Universitaria di Genova su un totale di 33 fotografi che hanno inviato il proprio portfolio e presentato 81 progetti, di cui 39 solo per le botteghe storiche di Genova e provincia, per un totale di 365 fotografie.

A giudicare le opere esposte è stata una giuria presieduta dal professore Giancarlo Pinto e composta da rappresentanti di Italia Nostra ed esperti di fotografia.I fotografi premiati sono Werther Vincenzi, arrivato primo, secondo posto per Alberto Mennam terze ex aequo Clara Cullino e Stefania Vassura, quarta Antonietta Preziuso, quinto Vittorio Puccio e sesto Paolo Saracco.

Da oggi le 60 opere selezionate, firmate da 12 fotografi, sono esposte nella galleria fotografica. La mostra si potrà visitare fino a giovedì 10 aprile dal lunedì al venerdì (escluso weekend), orario 8.30-18.30. Criterio discriminante per la premiazione, come ha spiegato Giancarlo Pinto, direttore artistico del POLO della Fotografia e socio di Italia Nostra, la messa in luce dell’aspetto fotografico della bottega attraverso le immagini dei fotografi che manifestano le sensazioni del visitatore che entra in questo “museo inaspettato”.

“L’incremento della risposta da parte dei professionisti e amatori della fotografia dimostra come le Botteghe storiche del nostro territorio siano un pregevole esempio di tutela, conservazione e valorizzazione di professionalità, lavoro e abnegazione da parte degli imprenditori – ha detto l’assessore comunale al Commercio e Artigianato Paola Bordilli – In questo modo, anche grazie agli scatti che le ritraggono, le botteghe storiche possono sfruttare un ulteriore palcoscenico che permetta loro di essere ulteriormente conosciute e apprezzate”.

“È fondamentale preservare questo patrimonio, sia per il valore delle attività che vi si svolgono, testimonianza di tradizione e cultura, sia per il ruolo che questi luoghi ricoprono nel caratterizzare il tessuto urbano e sociale”, ha aggiunto il presidente nazionale di Italia Nostra Edoardo Croci.

“Ricordo che a Genova è nato oltre 10 anni fa l’Albo delle botteghe storiche, su iniziativa congiunta del Comune, della Camera di Commercio e della Soprintendenza e con il supporto delle Associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato – ha aggiunto Alessandro Cavo, vicepresidente vicario Camera di Commercio di Genova – Da allora molta strada è stata fatta, e le iniziali sei botteghe iscritte all’Albo oggi hanno superato quota 100, con molte domande ancora da esaminare. L’albo comprende moltissime attività commerciali e produttive, da confetterie e cioccolaterie a negozi di tessuti o abbigliamento e sartorie, da drogherie a friggitorie e tripperie, molte delle quali protagoniste della mostra fotografica”.