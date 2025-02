Borzonasca, commemorazione dell’eccidio nazi-fascista de La Squazza

Questa mattina in località La Squazza, nel Comune di Borzonasca, si è svolta la commemorazione dell’eccidio da parte dei nazi-fascisti che, per rappresaglia di un’azione partigiana, uccisero dieci prigionieri prelevati a caso dal carcere di Chiavari.

Insieme al Sindaco di Borzonasca Giuseppino Maschio per il Comune di Genova era presente il Consigliere Davide Falteri.

«Le commemorazioni come quella odierna rivestono un ruolo fondamentale nella nostra società. Non si tratta solo di ricordare eventi passati, ma di riflettere sul loro significato nel presente e nel futuro. È essenziale che queste commemorazioni non si limitino a rituali formali, ma diventino momenti di approfondimento e consapevolezza» dichiara Falteri.