Borgoratti, operativo l’ambulatorio infermieristico della Croce Bianca Genovese

Genova. È operativo, presso il Distaccamento Borgoratti della Croce Bianca Genovese, il nuovo ambulatorio infermieristico al servizio del quartiere.

Il presidio, situato in Via Posalunga 66 B, offre grazie svariate prestazioni tra cui: prelievi ematici, iniezioni, medicazioni, flebo, controllo parametri vitali (pressione, saturazione, glicemia, colesterolo), tamponi, rimozione punti sutura, rimozione zecche e vaccinazioni (in particolare quelle antinfluenzali).

Sarà inoltre possibile ricevere informazioni sui servizi alla persona quali telesoccorso e aiuto domiciliare (medico/infermiere/OSS/assistente). Nei locali è presente un defibrillatore per qualsiasi necessità.

L’ambulatorio è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 12:00 (festivi esclusi).

Federico Scacchetti, direttore sanitario della Croce Bianca Genovese, dichiara: “Abbiamo deciso di investire per il quartiere, per soddisfare la richiesta proveniente dalla cittadinanza di avere un locale che erogasse questi servizi, accessibili con una piccola oblazione”.

“Le attività reperibili presso questo ambulatorio sono prevalentemente quelle al servizio della popolazione del quartiere” afferma il dottor Sergio Vigna, medico competente della Pubblica Assistenza. “In particolare sono rivolte agli anziani che possono incontrare disagi negli spostamenti, mettendo a disposizione prestazioni infermieristiche. Nel caso vi fosse necessità della presenza di un medico, questo potrà comunque essere reperito, anche su appuntamento.”

Il Distaccamento Borgoratti ospita anche un’ambulanza con relativa squadra di soccorso, che al momento effettua trasporti sanitari e a breve coprirà anche le urgenze 118.

Questo ambulatorio amplia l’offerta di servizi già presente nei locali di Piazza Palermo 29r, ove vengono erogate più di 2500 prestazioni ogni anno, dal lunedì al sabato (festivi esclusi), con orario 8:00-11:30.

Per ulteriori informazioni si può contattare il centralino della Croce Bianca Genovese al numero 010 36 36 36 o scrivere a info@crocebianca.it.