Borgo Terminal Container, a rischio 10 esuberi. L’incontro tra sindacati, azienda e Comune

Genova. Questa mattina l’assessore comunale al Lavoro Mario Mascia ha incontrato le sigle sindacali e i rappresentanti dell’azienda Nuovo Borgo Terminal Container.

“In vista del sopralluogo di domani, organizzato da Autorità di Sistema Portuale al Sesto Modulo del Porto di Pra’ per rendere noti a tutti i soggetti interessati, compresa Nuovo Borgo Terminal Container, i limiti spaziali delle aree di rispettiva competenza, ci è stato rappresentato che un’eventuale perimetrazione di tali aree comporterebbe di fatto la sottrazione, all’ambito di operatività della Nuovo Borgo Terminal Container, di ulteriori 1.500 metri quadrati rispetto ai 7.500 già persi con la revoca della concessione del 2022 – dichiara l’assessore Mascia – Tale delimitazione comporterebbe, infatti, la necessità per tale azienda di arretrare l’area di manovra dei mezzi di ulteriori 1.500 metri quadrati, ad ulteriore detrimento dell’attività logistica e produttiva in senso stretto, stante l’esigenza di garantire non solo i margini di movimentazione dei container da parte dei mezzi di trasporto propri e di terzi, ma anche e soprattutto la sicurezza e la salute dei suoi lavoratori”.

“In più – continua l’assessore – ciò comporterebbe, oltre agli esuberi già in itinere di 10 lavoratori, la possibilità di sortirne ulteriori, stante la riduzione degli spazi concretamente destinati all’attività logistico-produttiva. Auspichiamo che tali indesiderate conseguenze vengano scongiurate e, comunque, preventivamente vagliate in sede di convocazione da parte di Autorità Portuale di un incontro ad hoc con azienda, sindacati e Consorzio Webuild che ci risulta essere stato preventivato già a gennaio con tanto di verbale ad hoc, con l’opzione – sottolinea Mascia – di estendere nell’immediato di almeno 2.500 metri quadrati la concessione di Nuovo Borgo Terminal Container già prorogata fino all’ottobre 2025, in modo da preservare dagli esuberi gli attuali lavoratori e garantire la continuità produttiva dell’azienda, anche alla luce delle contromisure già anticipate dalle sigle sindacali nel caso si addivenisse ad un’eventuale riperimetrazione. Chiediamo quindi ad Autorità di Sistema Portuale – conclude l’assessore – di portare allo stesso tavolo Nuovo Borgo Terminal Container, Consorzio Webuild e le organizzazioni sindacali per assumere le determinazioni meglio viste”.