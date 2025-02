Blue Skills Village, al Porto Antico nasce lo sportello dedicato all’economia del mare

Genova. È presentato martedì mattina, all’interno del Blue District, il nuovo “Blue Skills Village“, uno spazio di informazione, orientamento e incontro sulla blue economy che ospiterà eventi e svolgerà funzioni di sportello informativo.

Il “Blue Skills Village” sorge al primo piano del Blue District di via del Molo, e sarà aperto al pubblico il secondo giovedì mattina e il quarto martedì pomeriggio di ogni mese. Partendo dalle attività dei partner è stato costruito un calendario di eventi che verrà aggiornato e pubblicato ogni sei mesi, cui si aggiungono incontri sui temi dell’orientamento, del lavoro e della formazione.

Lo sportello si occuperà anche di dare supporto ad associazioni, aziende e singole persone interessate in caso di ricerche di personale o bandi di formazione. Sarà aggiornato su tutte le opportunità di lavoro, studio e formazione disponibili, e all’interno possibile utilizzare un computer per la libera consultazione con siti e link utili.

Il partenariato a oggi è composto da Regione Liguria, Comune di Genova, Università di Genova, Accademia della Marina Mercantile, Assiterminal, Assagenti, Istituto Nautico San Giorgio, Genova 4 Yacthing, Genova Blue District, Job Centre, Spediporto. Si tratta però di un processo aperto ed inclusivo, pronto ad accogliere nuove adesioni o singole iniziative da progettare e da inserire nel calendario.

Alla presentazione del nuovo “Blue Skills Village” hanno partecipato l’assessore alla Blue Economy del Comune di Genova Francesco Maresca, l’assessore allo Sviluppo economico Mario Mascia e l’assessora alla Formazione professionale di Regione Liguria Simona Ferro, ed hanno avuto voce molti dei partener dell’iniziativa, tra cui il presidente dell’Accademia della Marina Mercantile, Eugenio Massolo, il dirigente dell’Istituto Nautico San Giorgio, Paolo Fasce, il direttore di Assiterminal Alessandro Ferrari, il segretario di Assagenti Massimiliano Giglio, la delegata del Rettore per l’orientamento , tutorato e placement dell’Università di Genova Giulia Pellegri, e il direttore di Spediporto Giampaolo Botta.

“Sono molto lieto di annunciare l’apertura di questo nuovo spazio di formazione dedicato alla Blue Economy, un’iniziativa che rappresenta un passo importante per la nostra città nella direzione di uno sviluppo economico sostenibile e innovativo – ha detto Maresca – Il Blue Skills Village sarà un punto di riferimento per chi desidera acquisire le competenze necessarie per lavorare in uno dei settori con il maggior potenziale di crescita del futuro: quello legato all’economia blu, che non riguarda solo il mare e le sue risorse naturali, ma è un campo che si intreccia con diversi settori, come la navigazione, la pesca sostenibile, le energie rinnovabili marine, la gestione dei rifiuti marini e molto altro”.

“Il nostro obiettivo- aggiunge l’assessore Mascia– è quello di avviare, già a partire dalle scuole, percorsi di acquisizione e certificazione di competenze tecniche e pratiche che possano rispondere alle richieste del mercato del lavoro, sempre più orientato verso la sostenibilità e l’innovazione, in collaborazione con tanti soggetti, dall’università, ai centri di ricerca e imprese locali, per creare una rete solida che favorisca il trasferimento di conoscenze e il collocamento lavorativo”

“Il Blue Skills Village – conclude l’assessora alla Formazione Ferro – ha tutte le carte in regola per diventare fin da subito un luogo importante per la blue economy genovese e ligure, uno spazio innovativo in cui formare i ragazzi, organizzare e promuovere attività di orientamento e incontro. Non a caso, la sua apertura è stata accolta con favore dalle principali associazioni del settore e dal mondo della scuola, dell’università e della formazione”.