Blitz dei Nas nel centro storico di Genova, tre locali chiusi e sanzioni per 45mila euro

Genova. Tre locali chiusi e sanzioni per 45mila euro. È il bilancio del servizio di controllo eseguito dai carabinieri con Nas e nucleo ispettorato del lavoro in via Prè e via San Luca, nel centro storico genovese.

In uno degli esercizi commerciali ispezionati sono state accertate carenze nello stoccaggio dei prodotti alimentari e nel controllo delle temperature dei contenitori, oltre che l’assenza delle corrette indicazioni degli allergeni di alcuni cibi.

In altri due locali i rispettivi titolari non avevano provveduto alla corretta formazione dei dipendenti e non avevano elaborato il documento di valutazione dei rischi, fondamentale per la tutela dell’incolumità nei luoghi di lavoro. Entrambi gli esercizi resteranno chiusi fino al momento in cui i titolari si rimetteranno in regola con documenti e istruzione dei lavoratori.

Nell’ultima attività commerciale sottoposta a controllo, i militari hanno riscontrato gravi carenze igieniche: locali angusti, frigoriferi con tracce di sporcizia e una blatta morta, trovata su uno degli scaffali di esposizione del cibo. La situazione ha richiesto l’intervento della struttura competente della Asl che ha disposto l’immediata chiusura dell’esercizio fino al ripristino di condizioni di igiene adeguate.