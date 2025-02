Ciak si gira, al via le riprese di Blanca 3: modifiche al traffico in corso Italia

Genova. Sono entrate nel vivo le riprese della terza stagione di Blanca, la serie tv con Maria Chiara Giannetta nei panni di una consulente poliziotta non vedente dal fiuto e dall’intuito infallibili. A partire da mercoledì 19 febbraio la troupe sarà in corso Italia per tre giorni, e il Comune ha disposto modifiche al traffico per consentire le riprese.

Dalle 20 di mercoledì 19 febbraio all’una di notte di venerdì 21 febbraio sarà dunque vietato il transito nella carreggiata lato mare di corso Italia, nel tratto compreso tra via Piave e via Nazario Sauro, con contestuale chiusura della pista ciclabile in entrambe le direzioni e del marciapiede lato mare.

Istituito anche il divieto di sosta, con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata, dalle 8 di mercoledì 19 febbraio alle due di notte di venerdì 21 febbraio negli stalli di motorini e auto nella carreggiata lato mare di corso Italia, nel tratto compreso tra via Piave e via Quarnaro.

Divieto di sosta anche in via Francesco Saverio Mosso, nel tratto compreso tra l’uscita del pronto soccorso e l’intersezione con corso Europa, sempre nello stesso orario.

Le location di Blanca 3

Le riprese di Blanca 3 sono iniziate a dicembre negli studi di LuxVide del Formello, a Roma, e a febbraio sono arrivate anche a Genova. Tra le location ci sono i luoghi iconici della serie, da Calata Gadda, dove ha sede il commissario di polizia, a Camogli, dove la consulente poliziotta non vedente dal fiuto e intuito infallibili abita, sino al centro storico.

Blanca comparirà in alcuni degli angoli più suggestivi del centro storico: Caricamento, palazzo San Giorgio, Sottoripa, Campetto, salita di Santa Brigida, piazza Lavagna, via della Maddalena, via San Luca e via dei Macelli di Soziglia.

Ancora, la cremagliera Principe – Granarolo, alcuni palazzi dei Rolli tra cui Palazzo Spinola e Palazzo Giò Carlo Brignole, l’area del porto antico con il Belvedere dei Dogi e dell’Isola delle Chiatte, il carcere di Marassi, il tribunale e alcune ville di corso Italia. Tra le novità anche il Galata Museo del Mare, che farà da set per due giornate.

Quando esce Blanca 3

Ancora non è nota la data di debutto sulla Rai. La seconda stagione è stata trasmessa nell’autunno del 2023, e l’ultima puntata ha lasciato tutti sotto choc per il colpo di scena finale.

Oltre a Maria Chiara Giannetta, diventata ormai un’icona, torneranno sul piccolo schermo anche Enzo Paci nei panni del burbero commissario Bacigalupo, Giuseppe Zeno (l’affascinante Michele Liguori, collega di Blanca) e la giovanissima Sara Ciocca, che dà il volto al piccola Lucia.