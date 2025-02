Blanca 3, partono le riprese anche a Genova: tutte le location

Genova. Conto alla rovescia per l’inizio delle riprese di Blanca 3 a Genova. Nel mese di febbraio infatti la troupe di LuxVide arriverà nel capoluogo ligure per girare le scene della terza stagione della serie con protagonista Maria Chiara Giannetta, e tra le inedite location scelte c’è anche il Galata Museo del Mare.

Le location di Blanca 3

Le riprese di Blanca 3 sono iniziate a dicembre negli studi di LuxVide del Formello, a Roma, e a febbraio arrivano anche a Genova. Il Galata farà da set per due giornate, poi la troupe si sposterà in altri luoghi iconici della serie, da Calata Gadda, dove ha sede il commissario di polizia, a Camogli, dove la consulente poliziotta non vedente dal fiuto e intuito infallibili abita, sino al centro storico.

Blanca comparirà in alcuni degli angoli più suggestivi della città vecchia: Caricamento, palazzo San Giorgio, Sottoripa, Campetto, salita di Santa Brigida, piazza Lavagna, via della Maddalena, via San Luca e via dei Macelli di Soziglia.

Ancora, la cremagliera Principe – Granarolo, alcuni palazzi dei Rolli tra cui Palazzo Spinola e Palazzo Giò Carlo Brignole, l’area del porto antico con il Belvedere dei Dogi e dell’Isola delle Chiatte, il carcere di Marassi, il tribunale e alcune ville di corso Italia.

Quando esce Blanca 3

Ancora non è nota la data di debutto sulla Rai. La seconda stagione è stata trasmessa nell’autunno del 2023, e l’ultima puntata ha lasciato tutti sotto choc per il colpo di scena finale.

Oltre a Maria Chiara Giannetta, diventata ormai un’icona, torneranno sul piccolo schermo anche Enzo Paci nei panni del burbero commissario Bacigalupo, Giuseppe Zeno (l’affascinante Michele Liguori, collega di Blanca) e la giovanissima Sara Ciocca, che dà il volto al piccola Lucia.