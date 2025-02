Bit 2025, la Liguria si presenta al grande appuntamento del turismo internazionale: autenticità ed esperienze su misura per ogni viaggiatore

Liguria. Il turismo ligure si affaccia al nuovo anno tra innovazione, autenticità ed esperienze su misura per ogni viaggiatore. È quanto emerso dalla conferenza stampa di presentazione della Regione presso lo stand in BIT, la Borsa internazionale del Turismo, in corso a Milano fino a domani alla fiera di Rho.

L’incontro, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali di tutta la regione e stakeholder del settore, ha messo in luce non solo il valore strategico della Liguria come destinazione turistica, ma anche le nuove iniziative per il 2025: una programmazione pensata per attrarre visitatori 365 giorni l’anno, con un’offerta che spazia dal turismo sportivo a quello culturale, dall’enogastronomia ai percorsi esperienziali.

“Per il 2025 continueremo nelle politiche di destagionalizzazione e di promozione di tutto il territorio regionale dalla costa all’entroterra, dalle località balneari ai borghi montani. In secondo luogo, svilupperemo le Dmo (Destination Management Organization): organismi, sostenuti e incentivati dalla Regione, che dovranno offrire ai territori gli strumenti per una gestione professionale di tutto il processo migliorando la sinergia tra attori pubblici e privati e rendendo più efficace la promozione sia a livello nazionale che internazionale – ha spiegato Luca Lombardi, assessore al Turismo di Regione Liguria, davanti alla platea di operatori, buyer e giornalisti di settore –. Queste attività saranno coordinate attraverso la Dms (Destination Management System): un sistema tecnologico volto alla promo-commercializzazione dei prodotti turistici condiviso con strutture ricettive, tour operator, agenzie di viaggio ed operatori per i servizi turistici. Terzo punto il turismo accessibile ed inclusivo: un tema molto sensibile per il quale la Regione Liguria si è da sempre dimostrata molto attenta. A tal proposito meritano menzione la ‘Guida Mare Accessibile’, che verrà realizzata anche nel 2025, e la sezione ‘Liguria Accessibile’ del sito lamialiguria.it”.

Per tutto il 2025, inoltre, la Liguria è ufficialmente Regione Europea dello Sport, un riconoscimento che conferma la vocazione outdoor del territorio e rappresenta un importantissimo volano per il turismo.

“C’è un legame profondo tra sport e turismo e vogliamo rafforzarlo ulteriormente in un anno così importante per il movimento sportivo regionale – ha raccontato Simona Ferro, assessore allo Sport di Regione Liguria –. Ai grandi eventi nazionali e internazionali, capaci di generare un grande indotto per il territorio, affiancheremo campagne di valorizzazione e promozione del territorio e della sua profonda vocazione sportiva. La Liguria è una vera e propria ‘palestra a cielo aperto’, perfetta per il turismo sportivo ed esperienziale, dove è possibile praticare attività e vivere lo sport 12 mesi all’anno, non solo durante la stagione balneare.”

Eventi, infrastrutture dedicate e nuove esperienze immersive renderanno il 2025 un anno chiave per posizionare la regione tra le mete più dinamiche e attrattive d’Europa.

Genova si è detta pronta a consolidare il suo ruolo di destinazione turistica di eccellenza con una serie di progetti strategici che puntano a una crescita sostenibile e a un’offerta turistica sempre più variegata e qualificata.

“Genova, unica meta italiana ad esser stata insignita del titolo di Best in Travel 2025 da parte di Lonely Planet, si sta confermando come destinazione sempre più apprezzata dai turisti di tutto il mondo e i numeri ed il trend in costante crescita ne sono la dimostrazione – afferma Alessandra Bianchi, assessore al Turismo del Comune di Genova –. Quella della BIT è una vetrina internazionale unica per la nostra città, ma anche l’occasione per continuare a confrontarsi e fare rete con tantissime realtà. Lavoriamo per offrire a tutti coloro che sceglieranno Genova come loro destinazione, un’offerta più ricca ed eterogenea con particolare attenzione alla componente esperienziale, oggi sempre più ricercata. Una nuova opportunità per promuovere il nostro patrimonio storico-artistico-culturale, le bellezze paesaggistiche e naturalistiche, con la possibilità di praticare sport all’aria aperta 365 giorni l’anno, ed alle eccellenze dell’enogastronomia. Ad arricchire la nostra proposta – continua l’assessore Bianchi – i grandi appuntamenti sportivi, fieristici e congressuali che ci permettono di destagionalizzare i flussi rendendo sostenibile lo sviluppo turistico della nostra città e permettendoci così di preservare l’autenticità del nostro territorio.

La Spezia – con il claim “Always different” – si presenta con un’offerta che coniuga mare, cultura, enogastronomia e la grande vocazione della città per il commercio. La città è inoltre tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2027.

“La nostra città si presenta a questo appuntamento con tante esperienze ed eventi che ne raccontano la storia, la tradizione e il profondo legame con il mare. Fra gli eventi di quest’anno avremo la celebrazione dei cento anni del ‘Palio del Golfo’, disfida remiera che vede protagoniste le borgate che si affacciano sulla nostra baia con tanti appuntamenti spettacolari. Troveranno spazio anche i sapori della nostra città con ‘Oyster Fest’, festival gastronomico dedicato a uno dei prodotti tipici del nostro mare – ha dichiarato l’On. Maria Grazia Frijia, Vicesindaco della Città della Spezia e Assessore al Turismo e al Palio del Golfo –. Questi e altri eventi fanno parte di un programma ricco e variegato, frutto di una rinnovata governance del turismo che ci ha permesso di destagionalizzare e ampliare la nostra destinazione turistica esaltandone esperienze, tradizioni, enogastronomia e cultura; La Spezia è infatti candidata e finalista a Capitale italiana della Cultura 2027. Un connubio perfetto per un’esperienza indimenticabile.”

Nuove rotte per il turismo. Savona è proiettata verso il 2027 e si immagina come hub culturale del nord ovest in grado di generare nuovi flussi turistici e un positivo impatto economico sull’intera provincia. Un percorso su più livelli già iniziato, tra cantieri, collaborazioni, nuove strategie e azioni concrete. Una città viva da scoprire, segnalata come “Città Italiana Outlook” secondo Artribune, tra storia, tradizione ceramica, mare, crociere, enogastronomia ed eventi.

“La candidatura di Savona a capitale italiana della cultura 2027 è un grande valore aggiunto per l’intera Liguria, una spinta progettuale che nel turismo ha già generato nuove rotte – ha dichiarato Nicoletta Negro, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Savona –. Un nuovo sito, quattro nuovi prodotti turistici e un percorso di formazione degli operatori che danno solidità e concretezza a questa svolta.”

Imperia si prepara a una trasformazione senza precedenti, puntando su diversi grandi progetti per rilanciare il turismo e l’economia locale. Il rinnovamento del porto turistico, insieme alla realizzazione della pista ciclabile e all’introduzione di nuove tecnologie per il trasporto locale, stanno rendendo la città sempre più attrattiva e connessa al suo territorio. Con uno sviluppo continuo, Imperia si conferma come una meta promettente della Riviera.

“Evoluzione, sostenibilità e innovazione sono al centro della nostra visione per Imperia. Con il sindaco Claudio Scajola stiamo lavorando per una città più attrattiva e connessa con il suo territorio, dal rilancio del porto turistico alla mobilità sostenibile, con l’introduzione di navette elettriche autonome. Il rinnovato porto Marina di Imperia sarà un volano per il turismo, la cultura e il business, rafforzando il ruolo di Imperia nel panorama mediterraneo. I dati sul turismo confermano una crescita costante, segno della fiducia e dell’interesse sempre maggiore verso la nostra città” ha dichiarato Gianmarco Oneglio, assessore al Turismo del Comune di Imperia.

Alla BIT 2025 non mancano i momenti di degustazione delle eccellenze gastronomiche del territorio, con la Cooperativa Mitilicoltori Spezzini e Associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri, protagonisti del light lunch di questa mattina. Per tutta la durata dell’evento, inoltre, buyer e pubblico potranno ancora degustare la Focaccia di Recco col Formaggio del Consorzio, oltre a scoprire le proposte dei bartender di Genova Gourmet, grazie alla partnership con la Camera di Commercio di Genova.

“Genova è diventata destinazione Best in travel 2025 sicuramente per la bellezza dei suoi luoghi, ma anche per l’autenticità delle sue botteghe commerciali e artigiane e la genuinità dei suoi prodotti enogastronomici – ha detto Alessandro Cavo, Vicepresidente della Camera di Commercio di Genova – È la città che ha la rete più importante di botteghe storiche e locali di tradizione in Italia, certificati dalla Soprintendenza tramite un albo gestito da Comune e Camera di Commercio. Sui transatlantici genovesi è nata nel Novecento, e si è diffusa nel mondo, la figura del bartender, che oggi valorizziamo e raccontiamo grazie al marchio collettivo Genova Gourmet Bartender presente nello stand. Infine, nel territorio genovese (rigorosamente nei quattro Comuni di Recco, Avignone, Sori e Camogli) è nata e cresciuta un’eccellenza che richiama ogni anno decine di migliaia di persone nella nostra Riviera di Levante, anch’essa presente nello stand: la Focaccia di Recco col formaggio, che proprio 10 anni fa ha ottenuto l’IGP dopo una lunga battaglia per la certificazione di cui la Camera di Commercio è stata protagonista.”

Sono 23 gli operatori del turismo presenti allo stand di 330 mq, dove un gigantesco “smartphone” cattura l’attenzione dei visitatori, proiettando immagini e video immersivi che raccontano una Liguria autentica e piena di sorprese. Il design verticale dello spazio, con colorate icone stilizzate che rappresentano le peculiarità regionali – dal pesto alle sdraio, dalle canoe alle specialità gastronomiche – conferma la volontà di proporre un’esperienza davvero sorprendente, dinamica e coinvolgente.

Il programma della giornata di oggi prosegue con appuntamenti che approfondiscono i grandi temi del turismo ligure:

Ore 15:00 – “Golfo dell’Isola: 365 giorni di sport outdoor”, tra escursioni, diving e attività open-air.

Ore 15:30 – “Valorizzare l’esistente, progettare il futuro. Una nuova visione di sviluppo strategico per il turismo di Finale Ligure “, tra progettazione e valorizzazione del territorio.

Ore 16:00 – “Savona: ‘nuove rotte’ per il Turismo”, con il lancio del nuovo portale Visit Savona e la presentazione di video promozionali.

La 45ª edizione della Borsa Internazionale del Turismo (BIT) si svolge presso il polo fieristico di Fiera Milano Rho fino all’11 febbraio. Anche quest’anno la manifestazione sta registrato una partecipazione significativa, con oltre 1.100 espositori provenienti da 66 paesi e più di 40.000 visitatori previsti da 107 nazioni. Le aree tematiche della fiera, tra cui LEISURE, BETECH e MICE, riuniscono l’intera industria dei viaggi, favorendo incontri B2B e scambi di conoscenze tra professionisti del settore. Inoltre, la giornata di ieri, domenica 9 febbraio, è stata dedicata al pubblico, permettendo ai viaggiatori di scoprire le offerte e le novità del mercato turistico.

Gli operatori presenti nello stand della Liguria sono: Consorzio Turistico Sestri Levante In, Consorzio Servizi Marittimi Del Tigullio, Comune Di Chiavari – Chiavari Turismo, Golfo Paradiso Srl, Allegroitalia La Spezia 5 Terre, Excelsior Palace Portofino Coast, Finale Ligure, Comune Della Spezia, Cinqueterre E Golfo Dei Poeti Holydays By Confartigianato Turismo La Spezia, Arbàa Tour Operator, Portofinovacanze, Consorzio Portofino Coast, C-Way Srl Unipersonale, Comune Di Bordighera, Genovarent Srl, Cinque Terre Incoming Liguria Together, Groups & Mice Liguria Together, Hotels & Accomodations Liguria Together, Outdoor Experiences Liguria Together, Travel And Food Liguria Together, Il Golfo Dell’isola, Convention Bureau Genova e Comune Di Sanremo.