Bimba di 40 giorni morta per un rigurgito, la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo

Genova. La pm Daniela Pischetola ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per la morte della bimba di 40 giorni soccorsa in arresto cardiaco nella sua casa di Mezzanego e deceduta all’ospedale Gaslini di Genova. Sul corpicino della piccola sarà effettuata l’autopsia.

L’incarico sarà affidato nei prossimi giorni perché la madre della piccola si trova in stato di choc e non può parlare con gli inquirenti.

Ulteriori accertamenti riguarderanno i momenti antecedenti al malore della bimba. Per questo l’abitazione dove viveva la piccola con mamma e papà è stata posta al momento sotto sequestro.

Secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri la piccola avrebbe avuto un rigurgito mentre la mamma la stava allattando. La donna, che era sola in casa con la piccola, aveva chiamato subito il marito. Quando lui aveva raggiunto l’abitazione di Mezzanego le sue condizioni erano già disperate.

Erano stati chiamati i soccorsi che avevano erano riusciti a far ripartire il cuore della bimba, che era stata portata in elicottero al Gaslini. Ma le sue condizioni erano rimaste gravissime e ieri il suo cuore ha smesso di battere.