Il Bigo si fa bello: quasi 2 milioni per il restyling dell’iconico ascensore di Renzo Piano

Genova. Il Bigo, l’iconico ascensore panoramico Renzo Piano in occasione dell’Expo Colombiano del 1992, si fa bello. Da qualche giorno sono iniziati i lavori di pulitura e riverniciatura, con l’obiettivo di restituire a uno dei simboli di Genova l’aspetto originale.

Dopo trent’anni di attività, infatti, il Bigo porta ai segni della corrosione da parte di salsedine, smog e inquinamento, e l’impresa Donelli Srl di Legnano, cui sono stati affidati i lavori tramite bando, dovrà ripulirlo e riverniciarlo. Il costo dell’operazione è di 1 milione e 870 mila euro. La riverniciatura, dello stesso colore orginale scelto dallo studio RPBW – Renzo Piano Building Workshop, è iniziata il 3 febbraio e terminerà il prossimo 9 giugno.

In questa prima fase l’intervento riguarderà, per le parti raggiungibili dai ponteggi, il pennone verticale, i quattro bracci laterali, più gli altri tre pennoni che sostengono l’ascensore panoramico e la tensostruttura di Piazza delle Feste. Una seconda fase, programmata per inizio 2026, prevede per le parti restanti non raggiungibili da ponteggi il completamento della verniciatura, con la tecnica dell’edilizia acrobatica basata sull’impiego di imbragature e funi.

La società sta puntando sulla sostenibilità, installando progressivamente impianti ad alta efficienza energetica, come l’impianto già realizzato a servizio dell’edificio Millo e quelli programmati per i Magazzini del Cotone e del Centro Congressi.

“Il Bigo è una straordinaria attrazione di Genova, tra le più raffigurate a livello fotografico, grafico e pittorico, dopo la Lanterna uno dei simboli che riscuote maggior successo e simpatia da parte dei visitatori. In vista della prossima stagione estiva vogliamo riconsegnarlo alla città più bello e in tutto il suo splendore – ha detto il presidente di Porto Antico di Genova Spa Mauro Ferrando – Porto Antico prosegue con l’attività di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, e di riqualificazione delle aree ricevute in concessione”.