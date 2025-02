Biciclette donate a persone in difficoltà, a Genova un nuovo progetto solidale

Genova. Costa Crociere Foundation, con il suo progetto di Assistenza Materiale che vuole dare una seconda vita agli oggetti ancora in buono stato, ha donato dieci biciclette che, attraverso il lavoro congiunto delle parti, sono state ritirate dalla Comunità San Benedetto e portate alla ciclofficina Nuovi Cicli. Qui, alcuni ragazzi che scontano un periodo di messa alla prova, guidati dal responsabile della ciclofficina, hanno rimesso a nuovo nove mezzi.

Le nove biciclette sono state donate a persone indicate dai servizi sociali del Municipio Centro Ovest, durante un evento dedicato che si è tenuto stamattina al Teatro degli Zingari. Questa iniziativa risponde anche a esigenze concrete di mobilità sostenibile ed è un gesto di inclusione e solidarietà per le persone più vulnerabili. Si è trattato di un momento per rinnovare la collaborazione tra pubblico e privato, con le persone al centro.

La donazione è avvenuta il 14 Febbraio alle 10:30, al Teatro degli Zingari in via Mura degli zingari 12, epicentro delle attività di recupero della Comunità San Benedetto al Porto ed è stato offerto un piccolo rinfresco a cura della Rete Ricibo.

“Il Progetto Assistenza Materiale – ha raccontato Sara Dotta, Segretaria Generale di Costa Crociere Foundation – fa convergere due elementi cardine dell’attività della nostra Fondazione: l’anima ambientale di riciclo e di riuso di oggetti e l’anima sociale che porta questi beni ancora in buono stato a persone in stato di bisogno. La partecipazione e collaborazione di più enti no profit per ridare nuova vita a queste biciclette è un chiaro segno di solidarietà che contribuisce al successo di queste iniziative. ”

“La Comunita San Benedetto da sempre si prodiga per recuperare di tutto: cibo, vestiti mobili, giocattoli – aggiunge Marco Malfatto, Presidente della Comunità di San Benedetto al Porto – per la vita e l’autogestione delle nostre comunità, che comprendono non solo le nostre strutture ma i quartieri dove operiamo, i cittadini, e le persone in difficoltà. Questa iniziativa che mette insieme sociale e ambiente, terzo settore, aziende, fondazioni e servizi pubblici, ricalca perfettamente il solco delle nostre origini e delle nostre tensioni alla circolarità”

“Abbiamo partecipato volentieri a questo progetto, che incarna bene i valori di Nuovi Cicli Onlus – ha spiegato Luca Bianchi, fondatore Nuovi Cicli Onlus – Attraverso la nostra Ciclofficina Sostenibile, abbiamo offerto competenze e tutto il nostro impegno per restituire nuova vita a queste biciclette, coinvolgendo nel lavoro alcuni ragazzi in “messa alla prova” .

“Credo che progetti come questo – ha commentato l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Genova Enrico Costa – siano lodevoli e che meritino di essere poste all’attenzione della cittadinanza. Questa sinergia tra la Comunità di San Benedetto, Costa Crociere Foundation e Nuovi Cicli Ciclofficina Sostenibile, unita al supporto delle istituzioni come quello dell’ ATS del Municipio Centro Ovest, consentirà di rispondere a molte e attuali esigenze: non solo quella del riuso e del recupero, in un’ottica di sostenibilità sempre più importante, ma anche e soprattutto da un punto di vista sociale andando a fornire un mezzo a chi ne ha bisogno e dando la possibilità ai ragazzi che devono scontare il periodo di messa alla prova di imparare un mestiere. Da parte mia e dell’amministrazione, voglio quindi fare i miei sinceri complimenti a chi ha reso possibile tutto ciò” .

