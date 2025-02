Torna la Biblioteca Vivente, appuntamento all’Abbazia di San Nicolò del Boschetto

Genova. La Biblioteca Vivente torna con un secondo appuntamento a ingresso libero sabato primo marzo dalle 15.30 alle 18.30 all’Abbazia di San Nicolò del Boschetto di Cornigliano.

Le mura di questo complesso costruito nel XIV secolo sulle sponde del Polcevera, oggi raggiungibile da corso Perrone fino al bivio con via del Boschetto o con la linea Amt n.63 da piazza Massena offre riparo e ristoro a chi per le ragioni più diverse si trova senza una casa. Qui le porte sono sempre aperte e ogni ospite può andarsene quando vuole o quando può, con l’unica richiesta, se resta, di osservare le regole di buona convivenza. Una realtà che Teatro Pubblico Ligure ha raccontato con lo spettacolo “La città invisibile” nel 2022 e con il film “Vite non calcolate” di Ermanno Cavazzoni e Sergio Maifredi nel 2023.

Ora gli invisibili sono diventati visibili, e tre di loro raccontano la loro storia come libri umani nella Biblioteca Vivente, nata da un’idea di Sergio Maifredi e organizzata dal Comune di Genova – assessorato Pari Opportunità, da Teatro Pubblico Ligure e affidata ad ABCittà. Il tema comune dei racconti è il lavoro ed ecco catalogo dei libri umani fra cui scegliere: “Il pollo che vola” di Alberto, “L’ultima chiamata” di Elena, “Il primo giorno” di Fabrizio, “Stormi di camici bianchi” di Filippo, “Articolo diciotto” di Giusi, “Ansia in campo” di Marcoach, “L’assegno strappato” di Naser, “Il collega col maglione blu” di Paola, “Allo specchio” di Pietro, “Vietato toccare” di Ramona, “Il dentista di Damasco” di Razan.

Gli incontri con i libri umani si svolgono in modo molto semplice e costituiscono uno scambio intimo in cui ci si ferma di fronte a uomini e donne che descrivono la loro esperienza. L’obiettivo è stimolare la comprensione e combattere i pregiudizi verso gli altri. Ogni lettore ritira una tessera gratuita, prende visione del catalogo diviso per titoli, procede alla scelta e prenota la consultazione. Il lettore ascolterà la storia di cui è portatrice una persona reale, il libro umano, e potrà porre domande. La durata di ogni consultazione è di circa mezz’ora, al termine della quale verrà chiesto di scrivere una breve recensione, un messaggio da lasciare al libro umano che ha incontrato.