Basso (PD): “Continuità territoriale per Genova, ora una legge per rendere questo diritto concreto”

Roma. “Bene l’approvazione a larghissima maggioranza da parte del Consiglio Comunale di Genova della mozione per il riconoscimento della continuità territoriale per l’Aeroporto Cristoforo Colombo contro l’isolamento della Liguria. È una battaglia giusta, che dopo la richiesta trasversale espressa dal Consiglio comunale di Genova, deve trovare una risposta nelle istituzioni nazionali”, a dichiararlo è il senatore Lorenzo Basso (PD), vicepresidente della Commissione Trasporti del Senato, annunciando la presentazione di un disegno di legge per riconoscere la continuità territoriale per l’Aeroporto di Genova, equiparandolo ad altre realtà italiane che già beneficiano di questa misura.

“Già nella XVII legislatura era stata denunciato la situazione critica dei collegamenti della Liguria. Poi è arrivato il crollo del Ponte Morandi. Il tributo di vite umane e sofferenza si è abbattuto in modo indelebile sulle vittime e sulle loro famiglie, ma la tragedia ha segnato anche la città di Genova e l’intero territorio ligure e tutto è cambiato. Oggi, a più di sei anni da quella tragedia, Genova e la Liguria continuano a soffrire un isolamento infrastrutturale che penalizza cittadini e imprese e mette a rischio l’intero sistema economico regionale.”

“La rete autostradale ligure è un cantiere a cielo aperto, con lavori di manutenzione straordinaria che continueranno per molti anni, bloccando di fatto i collegamenti con il resto del Paese.

È quindi indispensabile una strategia articolata che affianchi a risposte infrastrutturali di lungo periodo anche soluzioni immediate, capaci di mitigare l’isolamento nel quale la Liguria è stata relegata, sia dalla sua conformazione naturale sia da una gestione carente delle infrastrutture. Per questo, oggi più che mai, è indispensabile garantire ai liguri almeno un accesso equo al trasporto aereo, proprio come avviene in altre regioni italiane.”