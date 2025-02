Barriere antirumore, l’accusa del comitato: “Oltre all’immagine istituzioni si occupino della salute dei cittadini”

Genova. “Il Comitato Barriere antirumore ha appreso a mezzo stampa che il Comune di Genova ha richiesto un risarcimento pari a 23,5 milioni di euro per danno all’immagine nell’ambito del processo “Morandi bis”. La domanda è legata alla sicurezza delle gallerie, ponti e delle barriere antirumore, ed a questa si potrebbero aggiungere ulteriori risarcimenti per danni morali e materiali (ancora da quantificare). Il Comune si è costituito come parte civile e, come leggiamo sulla stampa: “Il Comune può fare azioni nell’interesse della collettività, non di singoli cittadini”. Forse, quando si affronta l’argomento delle barriere antirumore sarebbe necessario provare realmente che cosa significhi vivere senza le stesse, H24, costantemente, senza tregua“.

Questo il commento del “Comitato barriere antirumore“, sorto in questi anni per difendere e tutelare le decine di famiglie che risiedono a pochi metri dalle tratte urbane delle autostrade genovesi, e che da tempo denunciano una convivenza divenuta insostenibile.

“Siamo certi che il termine “collettività” potrebbe così assumere un significato completamente differente, e la rappresentanza dei danneggiati, forse, potrebbe avere un peso senza dubbio più incisivo nella ricerca di una soluzione e relative compensazioni dei danni subiti. Le prime barriere antirumore sono state rimosse nel 2019 e, a seguire, nel 2020, in tutti i quartieri di Genova e la loro reinstallazione completa è ancora un miraggio per i cittadini coinvolti. I cittadini e il Comitato barriere, dopo la sua costituzione, si sono costantemente mobilitati per richiedere l’attenzione e il supporto concreto delle Istituzioni: un percorso irto di difficoltà, con ripetute audizioni sia in Comune sia in Regione“.

“Purtroppo in 4 anni abbiamo assistito ad un continuo rimpallo di responsabilità, senza una presa di posizione netta e decisiva nei confronti dei cittadini – continua la nota stampa – Si ricorda al Comune che la richiesta di apertura di un tavolo di confronto con ASPI è stata inoltrata “per competenza” alla Regione, dove giace da due anni senza risposta. Come l’ipotesi di avviare un’indagine epidemiologica sui territori interessati dalla mancanza delle barriere. Nel frattempo, nessun tipo di indennizzo è stato mai proposto, supportato o messo in campo per i cittadini toccati dal problema”.

“A quale “interesse della collettività” ci si riferisce esattamente nelle dichiarazioni? – conclude il comunicato – Siamo confusi. La citata “collettività” ha cercato supporto più volte ed è stata ascoltata in maniera passiva, generando la forte impressione di scarso interesse delle Istituzioni nei processi di intervento e risoluzione per le questioni legate alla salute pubblica, prioritaria responsabilità delle medesime. Citiamo, una su tutte, la petizione di 600 firme raccolte tra i cittadini coinvolti nel disagio ed inviata alle istituzioni, già nel 2021, che non ha ricevuto, a tutt’oggi, nemmeno una mail di risposta. Dobbiamo ringraziare la consigliera Cristina Lodi per aver mantenuto accesi i riflettori della politica su questo tema ed Assoutenti per essersi schierata al nostro fianco nel supportare le nostre legittime richieste. Confidiamo che, oltre alla propria immagine, le Istituzioni si occupino ora anche della salute dei propri cittadini“