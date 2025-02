Bari – Sampdoria, prevendita al via. La Federclubs organizza un pullman

Il Bari ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Bari-Sampdoria, in programma domenica 2 marzo alle 17.15 allo stadio “San Nicola”.

La vendita online per il settore ospiti (1290 posti) è aperta da oggi, lunedì 24 febbraio, e chiuderà alle 19 di sabato 1° marzo 2025 al costo di 19 euro esclusi i diritti di prevendita sul sito Ticketone.

Secondo le prime informazioni comunicate dalla Federclubs sono già parecchi i biglietti venduti. Al di là dell’importanza della partita, tra le due squadre c’è un forte gemellaggio.

Sempre la Federclubs comunica l’organizzazione di un pullman in collaborazione tra Levante blucerchiato, Praini e Tamburino, che ha ancora pochi posti disponibili e che effettua diverse fermate: partenza da Bolzaneto alle 21.15 di sabato 1 marzo (rotonda della locomotiva lato benzinaio), tappa a Pra’ dalla stazione ferroviaria alle 21.30, poi sosta a Pegli (lato Oishii Sushi in direzione centro città) alle 21.45, a Sampierdarena alle 22 in via Cantore presso il Novotel, alla piastra di Genova Est alle 22.15 e Rapallo uscita casello autostradale.

Alle 13 arrivo in zona stadio con gemellaggio, alle 20, dopo la partita cena a Bari Vecchia, partenza per Genova alle 22.30 e rientro previsto nella tarda mattinata di lunedì.

Per informazioni e prenotazioni: Agostino 3405298508; Barbara 3471714849 e Federico 3391460005.