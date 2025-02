Azione Genova incontra la candidata a sindaca Silvia Salis: “Forte sintonia su temi chiave”

Genova. Oggi una delegazione del direttivo provinciale di Azione ha incontrato la candidata sindaca Silvia Salis. All’incontro erano presenti la consigliera comunale Cristina Lodi, il sindaco di Leivi Gabriele Pisani, la segretaria di Genova Chiara Lastrico, il responsabile sport regionale Francesco Stasio e il responsabile enti locali regionale Luigi Bussalai.

“L’incontro ha fornito un’importante opportunità per approfondire le motivazioni della candidatura di Salis, ritenuta cruciale non solo per Genova, ma per l’intero Nord Ovest – si legge in una nota – Azione ha sottolineato la centralità delle politiche di sviluppo, evidenziando la necessità di investire nelle infrastrutture per il trasporto di merci e persone, nella reindustrializzazione sostenibile e nella messa in sicurezza del territorio. Sono stati anche affrontati temi legati al welfare e alla riorganizzazione dei servizi sociali ed educativi, per supportare famiglie, donne e giovani nel mondo del lavoro”.

“La delegazione ha riscontrato una forte sintonia con Salis sui temi chiave della politica di Azione, che punta a promuovere uno sviluppo economico sostenibile in grado di garantire opportunità a tutti. La delegazione riferirà al direttivo provinciale per definire la posizione finale di Azione”, continuano da Azione.

“Infine, Azione ha apprezzato il riconoscimento da parte della candidata del lavoro svolto dalla consigliera Lodi in opposizione, in particolare sui temi del welfare, che sono tra le priorità del programma elettorale di Salis”, conclude la norta.