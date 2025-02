Avs Liguria all’assemblea di Napoli con gli amministratori e le amministratrici di tutta Italia

Genova. Si è svolta nel fine settimana a Napoli “Visione Comune”, la prima Assemblea Nazionale degli amministratori e delle amministratrici di Alleanza Verdi e Sinistra, un momento di confronto e di costruzione politica che ha visto la partecipazione di 400 eletti ed elette da tutta Italia. “Un appuntamento che ha confermato Alleanza Verdi e Sinistra come punto di riferimento per chi crede in un modello di governo locale fondato sulla giustizia sociale e ambientale”, si legge nel comunicato stampa diffuso oggi.

La delegazione della Liguria era composta dai consiglieri regionali AVS Selena Candia e Jan Casella, dall’assessora del Comune di Savona Maria Gabriella Branca, dai consiglieri e dalle consigliere comunali Roberto Centi e Giorgia Lombardi (La Spezia), Francesca Ghio (Genova), Luigi Lanza (Savona), Simona Simonetti (Finale Ligure) e da Damiano Gurrieri (responsabile degli Enti Locali, Genova).

Selena Candia: “È stato un evento importante e indispensabile per costituire la comunità di AVS. Quasi 400 elette ed eletti da tutta Italia si sono riuniti a Napoli per costruire insieme il cambiamento di cui ha bisogno l’Italia”

Maria Gabriella Branca: “In questi due giorni AVS ha fatto un importante salto di qualità. Il confronto aperto e diretto fra amministratori provenienti da tutta Italia ci arricchisce e ci rende consapevoli del nostro valore. Dobbiamo partire dai territori per costruire un’Italia diversa, diversa da quella della Meloni, eguale e più giusta. Come coordinatrice del gruppo di lavoro ‘Buone pratiche per la città e le sue periferie’ posso dire che abbiamo fatto un lavoro intenso sui temi principali, che si tengono tutti tra loro: diritti civili, cittadinanza, ambiente, salute, partecipazione, patti di collaborazione, case di comunità, economia circolare e rifiuti. Sono state giornate intense ma ci portiamo a casa una straordinaria cassetta degli attrezzi per il lavoro di tutti i giorni”

Simona Simonetti, co-coordinatrice del tavolo sul lavoro: “Incontrare altri consiglieri comunali, assessori, sindaci che affrontano ogni giorno i nostri stessi problemi moltiplica la nostra capacità di superare gli ostacoli. Il tavolo sul lavoro ha evidenziato esempi concreti di contrasto al lavoro povero, che riproporremo nei nostri territori. Firenze, Bologna, Pavia e Verona sono intervenuti con procedure di gara premiali per imprese che prevedano salari equi, all’interno di un’offerta non più basata sul massimo ribasso ma sull’offerta economica maggiormente vantaggiosa. Un meccanismo virtuoso che garantisce all’impresa il giusto profitto e al lavoratore un salario equo”

Roberto Centi: “È stata una due giorni di dati, proposte, buone pratiche portate avanti in tutta Italia all’interno di una formazione, AVS, tutta volta a mettere a sistema competenze straordinarie e impegno, in un linguaggio onesto e chiaro. Sinistra italiana, Europa Verde e una miriade di liste civiche sono in campo per dire che esiste ancora la possibilità concreta di essere di Sinistra sui temi e sui valori, in un rapporto forte con le altre forze di opposizione, in primis il PD, ma con la consapevolezza di essere una forza importante e imprescindibile per una alternativa a questo governo preda di derive estremistiche e tecnocratiche alla Trump. Ai dirigenti nazionali la responsabilità di dare concretezza e gambe politiche a una forza in forte crescita a cui si rivolgono sempre più elettori e elettrici, desiderosi di politiche di sinistra nette e chiare, cui non faremo certo mancare il nostro impegno”

Giorgia Lombardi: “A Napoli si è respirata un’energia straordinaria, fatta di competenza, passione e nuove idee per costruire buone pratiche amministrative. Si sono condivise esperienze concrete e innovative per la gestione dei beni comuni, mettendo al centro il benessere delle comunità. In questo incontro è stata ribadita con forza l’importanza della partecipazione dei cittadini e delle associazioni, che devono essere valorizzate e ascoltate, perché sono il cuore pulsante delle nostre città. I comuni, grandi e piccoli, sono il punto di partenza per ricostruire un’Italia diversa: un Paese che mette al primo posto i cittadini e le cittadine invece che il profitto, il confronto di idee invece che il pensiero unico, la cura del territorio e l’ambientalismo invece che la predazione e la cementificazione”