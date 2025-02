Autostrade, rientro da incubo sulla A10: fino a 8 chilometri di coda tra Savona e Celle

Liguria. Fino a otto chilometri di coda sulla autostrada A10 Genova Savona nel tratto compreso tra Savona e Celle Ligure verso Genova, segnalate da Autostrade per l’Italia.

Le code si sono formate, nelle ore del rientro dal weekend sulle riviere, in corrispondenza di un cantiere installato all’altezza del km 36+100, per consentire lavori di adeguamento alla 264/06 della Galleria Cassisi, dove il traffico transita su una corsia.

Un’altra domenica difficile sulle autostrade liguri e in particolare su quelle savonesi: ancora disagi e un aumento dei tempi di percorrenza sulle tratte interessate dai cantieri e dai lavori di manutenzione.

In giornata registrate code a tratti anche tra Borghetto e Feglino, sempre sulla A10, ma nel tratto di Autofiori e in precedenza tra Andora e Albenga e tra Pietra Ligure e Feglino.

Secondo le previsioni, sarà un inizio settimana sempre all’insegna di code e forti rallentamenti, come sulla A10 tra Savona e Genova in entrambe le direttrici di marcia (lunedì 24 febbraio sarà ancora bollino rosso).

Stesso discorso sulla A26 verso Gravellona Toce. Non mancheranno, infine, alcune chiusure notturne che riguarderanno l’A10 e l’A6.

Le criticità, stando a quanto indicato nel tavolo regionale, si andranno ad attenuare gradualmente dai primi di marzo, con alcuni cantieri che dovrebbe completarsi in via definitiva entro le vacanze pasquali, con l’obiettivo di garantire un normale flusso viario in previsione degli arrivi e delle partenze per i giorni festa.