Due incidenti sull’autostrada A10: lunga coda in entrambe le direzioni

Genova. Due incidenti sull’autostrada A10 nella tarda mattinata di sabato nel giro di un’ora.

Il primo è avvenuto nel tratto tra i caselli di Pra’ e Aeroporto in direzione Genova. Due le persone ferite, accompagnate al Villa Scassi in codice giallo. Intorno alle 13 la coda era di 3 km, a partire dal chilometro 10,7.

Il secondo incidente si è verificato tra i caselli di Pegli e Pra’ in direzione Ventimiglia. Non risultano feriti, ma anche in questo caso si è formata una lunga coda.