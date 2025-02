Attacco hacker al sito di Regione Liguria: gruppo filorusso rivendica l’azione

Genova. Attacco cyber questa mattina per il sito di Regione Liguria finito nel mirino di un gruppo hacker filorussi che durante le scorse ore hanno provato in più riprese a bucare le difese del network istituzionale. A darne notizia la stessa regione attraverso una nota stampa: il portale dell’ente è stato difeso dagli esperti del Security Operation Center di Liguria Digitale e i disservizi sarebbero quindi durati in tutto tre minuti.

L’attacco di questa mattina, quindi, a tre anni dall’inizio dell’operazione militare russa in Ucraina, di cui in questi giorni a livello internazionale se ne discute una possibile fine, arriva dopo un’operazione simile che nei giorni scorsi aveva preso di mira il sito istituzionale dell’Autorità di sistema portuale di Genova e Savona.

Sull’episodio dei giorni scorsi la procura di Genova aveva aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico. Il sito dei porti di Genova e Savona è stato colpito al quinto giorno di azioni, tutte rivendicate dal gruppo filorusso NoName. Secondo gli esperti della polizia postale si sarebbe trattato di un attacco per lo più dimostrativo, che di fatto punta a mettere in down i siti. Una offensiva scattata come “rappresaglia” su tutto il territorio italiano dopo le parole del presidente italiano Mattarella che aveva paragonato l’azione di guerra Russa al Terzo Reich di Hitler, scatenando vibranti proteste diplomatiche.