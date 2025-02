Aster, sindacati sulle barricate: “Dal Comune solo promesse su assunzioni e investimenti”

Genova. “Dal Comune di Genova solo promesse su Aster: da dicembre aspettiamo risposte che non arrivano su assunzioni e investimenti”. La denuncia arriva da Fabio Barbero (Filctem Cgil), Romeo Bregata (Femca Cisl) ed Elisabetta Colli (Uiltec Uil).

“Accordi non rispettati, modifica delle stesse intese sottoscritte in maniera unilaterale e senza coinvolgimento delle organizzazioni sindacali: un film visto e rivisto in queste settimane ma nonostante questo atteggiamento con totale mancanza di dialogo abbiamo cercato di mantenere un rapporto costruttivo. Adesso diciamo basta”.

E da parte dei sindacati parte un nuovo affondo: “C’è una bozza d’intesa relativa al 9 dicembre molto importante che prevede una ventina di assunzioni e la decisione di affidare ad Aster la manutenzione del verde pubblico nei municipi: significa risorse importanti per l’azienda, circa un milione di euro, e quindi per i lavoratori. Nonostante ripetuti solleciti ad oggi tale documento non è stato oggetto di discussione, passaggio indispensabile per sottoscriverlo”, proseguono Barbero, Bregata e Colli.

“Il Comune ha cambiato idea? La domanda sorge spontanea davanti a questo rumoroso silenzio nei nostri confronti. Rivendichiamo e chiediamo un rapporto paritario con tutte le controparti poiché non è accettabile attendere mesi per avere una riposta in merito ad un documento peraltro già condiviso. Non vogliamo pensare che le attenzioni verso le organizzazioni si manifestino solo quando occorra intervenire su accordi non rispettati e si attenuino quando il clima si rasserena e scema il rischio di conflitto. Vogliamo il bene dei lavoratori tramite garanzie per il futuro di Aster, e per questo occorre che dalle parole si passi ai fatti: l’accordo verbale raggiunto tre mesi fa deve essere onorato. E invece siamo ancora qui ad aspettare. Basterebbe aprire il cassetto di qualche ufficio in Comune, forse qualcuno si è dimenticato, volontariamente, di averlo ricevuto”, concludono Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil.