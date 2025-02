Nuovi “Posteggi Rosa” in città, un passo avanti per la mobilità inclusiva

Genova. Genova muove un passo verso una mobilità più inclusiva e attenta alle esigenze delle famiglie. Aster, la partecipata del Comune di Genova, che si occupa anche della manutenzione delle strade, ha iniziato la tracciatura dei cosiddetti “Posteggi Rosa”, stalli riservati ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età non superiore ai due anni.

Le prime aree interessate dall’intervento sono via dei Muratori a Cornigliano, piazzetta Vito Conte a Sestri Ponente e Corso Solferino, a Castelletto.

Questi parcheggi speciali hanno lo scopo di facilitare gli spostamenti delle donne in dolce attesa e delle famiglie con bambini piccoli, offrendo loro spazi più accessibili e vicini ai principali servizi.

L’importanza dei “Posteggi Rosa”

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di mobilità sostenibile e inclusiva, volto a garantire maggiore sicurezza e comfort alle categorie più vulnerabili. Durante la gravidanza e nei primi anni di vita di un bambino, anche un semplice parcheggio può fare la differenza, riducendo disagi e migliorando la qualità della vita.

Pur non essendo regolati dal codice della strada nazionale, i “Posteggi Rosa” sono riconosciuti e sostenuti da diverse amministrazioni locali, compreso il Comune di Genova.

Rispetto e senso civico: un impegno di tutti

Per garantire il corretto utilizzo di questi stalli, si fa appello al senso civico dei cittadini. Anche se la normativa non prevede sanzioni specifiche per chi ne occupa abusivamente uno, è fondamentale rispettare questi spazi per garantire un servizio utile a chi ne ha davvero bisogno.

“L’invito a tutti i cittadini, duqnue, è quello di collaborare, segnalando eventuali abusi e contribuendo a diffondere una cultura del rispetto e della solidarietà – spiegano da Aster – l’iniziativa è solo un primo passo: nei prossimi mesi, potrebbero essere individuate nuove aree in cui installare ulteriori “Posteggi Rosa”, in base alle necessità del territorio e alle segnalazioni dei cittadini”.