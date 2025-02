Associazioni e reti volontariato outdoor, Cristina Lodi abbandona l’aula: “Domande senza risposta”

Genova. “Questa mattina ho avuto un’ imbarazzante commissione sui progetti e percorsi outdoor dell’assessore Bianchi, che ha narrato tutte le esperienze di valore di Genova tralasciando che poco hanno a che vedere con il sostegno dell’amministrazione comunale. C’è, infatti, una rete incredibile di volontari e persone del territorio che svolgono, senza alcun compenso, un lavoro di tenuta dei sentieri e di ciò che è e rimane naturalistico in città. E rilanciano attività con le quali vivere tutto il territorio della nostra città. Tuttavia, l’assessore non ha fornito informazioni chiare riguardo alle risorse promesse a queste realtà, così preziose e indispensabili alla nostra città. Quante e a chi sono state date ? E soprattutto: sono state date?”.

Questo il commento della consigliera di Azione Cristina Lodi che questa mattina, durante la commissione sui progetti e percorsi outdoor ha abbandonato l’aula per protesta.

“E non è la prima volta; infatti ricordo che durante l’ultima commissione bilancio preventivo relativa a Genova Capitale Europea dello Sport, quando è stata posta la domanda su quante risorse siano state allocate e a chi siano state destinate, l’assessore ha dichiarato che bisogna aspettare il bilancio consultivo perché non era in grado di fornire una risposta. Quindi anche questa volta sull’outdoor intendo chiedere per iscritto quante e quali risorse sono state date e a chi, per giusta e necessaria trasparenza”

“Ritengo infatti che le reti di volontari e le associazioni stiano svolgendo un’attività egregia e meritevole di riconoscimento quotidiano. Dobbiamo ringraziare questi gruppi per il loro impegno costante nella cura del territorio. Per quanto riguarda le risorse, però è fondamentale chiarire come e a chi sono state effettivamente destinate, per dovere di trasparenza e per verificare se l’amministrazione sta facendo quello che e’ dovuto. Spero di non dover andare dal prefetto per avere dati come già accaduto per Genova Capitale Europea nel 2024.

Alla fine: ho abbandonato l’aula in segno di protesta vista l’indisponibilità dell’assessore ormai risaputa in questo mandato”