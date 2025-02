Assicurazione per il cane: 5 vantaggi da conoscere

Gli animali domestici sono entrati a far parte, a tutti gli effetti, del nucleo familiare. Viaggiano con noi, vivono in casa, escono e fanno passeggiate… proprio per questo dobbiamo avere verso di loro una tutela. Se da una parte sono una grandissima forma d’amore, è pur sempre vero che il loro temperamento potrebbe portarci a doverci prendere cura della loro salute o di danni provocati da momenti di esuberanza.

Come possiamo fare? Sicuramente stipulare una polizza è fondamentale e sceglierne una completa come l’assicurazione veterinaria per cani con una copertura sulla responsabilità civile inclusa è una scelta interessante. In questo modo avremo un supporto economico nelle spese mediche su eventuali operazioni, una tutela legale in caso di controversie e l’opportunità di rimborsare danni a cose e persone.

Ma entriamo nel dettaglio della questione: ecco i 5 vantaggi da conoscere di una polizza sugli animali domestici.

Copertura delle spese veterinarie

Partiamo dal principale vantaggio che spinge moltissimi proprietari di cani a consultare una compagnia assicurativa: la gestione delle spese veterinarie. In Italia curare il proprio animale è davvero dispendioso, le tariffe anche solo per una visita o un’ecografia mettono in difficoltà molte famiglie che in caso di emergenza si trovano a dover far fronte ai propri risparmi. Con una polizza assicurativa invece si è tutelati: il supporto finanziario nel garantire le migliori cure al proprio pet fa la differenza.

Protezione in caso di incidenti

Le polizze sugli animali domestici coprono sia cani che gatti ma è inevitabile che per stazza e temperamento siano soprattutto i primi a provocare danni. Alcuni esemplari sono particolarmente vivaci ed esuberanti, potrebbero determinare una caduta accidentale, rompere un oggetto o magari graffiare o mordere un altro pet al parco. Qualsiasi sia il danno, con la giusta protezione si potrà avere una difesa, delegando le spese alla compagnia.

Tutela anche in vacanza

Il numero di hotel pet friendly cresce sempre di più, così le spiagge e i contesti cittadini che accolgono ben volentieri gli animali. Dobbiamo essere consci però che anche i nostri cagnolini potrebbero avere problemi di salute, perdersi o creare danni accidentali. Ecco perché, forse più che mai quando si viaggia (in Italia o fuori dai confini nazionali) avere una copertura fa la differenza.

Responsabilità civile

L’RC ci dà modo di proteggere il nostro animale da compagnia qualora in un momento di gioco o agitazione, nonostante l’educazione e il comportamento docile, causa danni a cose o persone. Che si tratti di un morso a un passante, un danno a un oggetto di valore o un incidente provocato involontariamente, la responsabilità ricade sempre sul proprietario.

Assistenza legale

A seconda del contratto scelto, tra i vantaggi a disposizione, c’è anche quello di avere una protezione qualora si verificassero dispute legali. Cause, denunce o discussioni per risarcimenti verranno trattati con la migliore assistenza legale fornendo professionisti e budget per la controversia.

Che si stia pensando di adottare o comprare e indipendentemente dall’età dell’animale, chiedere un preventivo all’assicuratore di fiducia e valutare la stipula di un contratto assicurativo per cani è fondamentale, specialmente includendo le cure veterinarie.