Assi di forza, lavori a ponente: stop al traffico in via dell’Acciaio e in via Torbella

Genova. Modifiche alla viabilità in via dell’Acciaio, tra Sestri Ponente e Cornigliano, alla luce del divieto di transito per i lavori per il progetto quattro assi di Forza TPL.

Da lunedì 17 febbraio e fino al termine dei lavori (che il Comune stima intorno al 31 marzo) nel tratto che dal civ. 78 collega a via Siffredi è istituito il divieto di circolazione veicolare (esclusi mezzi di cantiere) e pedonale.

Le modifiche ai bus Amt

Conseguenza diretta, anche le linee 5/ e 6 di Amt modificano il percorso come di seguito indicato:

Linea 5/

Direzione Sestri: i bus, giunti alla prima rotatoria di via Melen, proseguono per via Vallebona, via Melen, galleria S. Andrea, via Pionieri e Aviatori d’Italia, rotatoria Siffredi/Albareto, via Siffredi (direzione ponente), dove riprendono regolare percorso.

Direzione Erzelli: percorso regolare.

Linea 6

Direzione Cornigliano: i bus, giunti alla prima rotatoria di via Melen, proseguono per via Vallebona, via Melen, galleria S. Andrea, via Pionieri e Aviatori d’Italia, rotatoria Siffredi/Albareto, via Siffredi (direzione levante), dove riprendono regolare percorso.

Direzione Erzelli: percorso regolare.

Via Torbella parzialmente chiusa sino a gennaio 2026

Sempre nell’ambito degli stessi lavori, fino al 24 gennaio 2026 in via Torbella tra civ. 13b (escluso) e civ. 20 (escluso) è istituto il divieto di transito veicolare e pedonale per interventi di adeguamento del nodo autostradale A7-A10-A12.