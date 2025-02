Assi di forza, il 22 marzo corteo contro il taglio delle linee collinari a Marassi e Quezzi

Genova. I comitati della Valbisagno passano all’azione e annunciano una manifestazione in piazza contro il taglio delle linee collinari di Marassi e Quezzi e il nuovo capolinea di piazza Galileo Ferraris, misure previste dal progetto degli assi di forza. L’appuntamento è fissato a sabato 22 marzo alle 16.00 per un corteo che attraverserà le vie dei quartieri.

L’iniziativa è del Circolo Nuova Ecologia e del gruppo Cittadini residenti sconquAsse Marassi con l’adesione della Rete genovese dei comitati e delle associazioni. “Non saranno ammessi bandiere e simboli di partito – spiegano gli organizzatori -. Tutti i candidati sono invitati a partecipare per testimoniare la loro volontà di sostenere istituzionalmente, se eletti, le istanze dei cittadini di Marassi-Quezzi che hanno firmato la mozione e parteciperanno al corteo”.

Sono oltre 5mila le firme raccolte dai residenti della zona grazie a banchetti in aree pubbliche e punti allestiti in varie attività commerciali dei quartieri coinvolti.

Nel mirino c’è la rivoluzione del trasporto pubblico preparata da Comune e Amt. Il nuovo asse Centro, servito con filobus da 18 metri, farà capolinea a Marassi e l’ultimo tratto di corso Sardegna, di fronte alla scuola di piazza Ferraris, diventerà un hub di interscambio tra linea di forza e bus collinari. In particolare il 37 e il 356 verranno accorpati in un’unica linea, l’82 verrà limitato a Marassi e il 47 dovrebbe essere soppresso (anche se l’amministrazione sta valutando di mantenerlo mediante fusione con un’altra linea). In questo modo i cittadini di Quezzi e del Biscione, ma anche quelli di viale Bracelli, piazzale Valery e dintorni, perderebbero il collegamento diretto con Brignole, e quindi con metropolitana e ferrovia. I progettisti, dal canto loro, assicurano che i tempi di percorrenza saranno inferiori a quelli attuali e puntano sul fatto che i nuovi filobus arriveranno a Sampierdarena o Campi senza necessità di cambiare mezzo.

“Ora, una volta di più, vogliamo dimostrare che la popolazione non vuole affatto che una simile operazione venga portata a compimento – insistono i comitati -. Le elezioni comunali sono ormai prossime e le forze politiche stanno riflettendo sulle posizioni da prendere, soprattutto dove si sono già manifestate forti contestazioni: dobbiamo quindi far salire il livello della protesta per avere qualche possibilità di incidere sulle decisioni finali”.

Il concentramento è previsto in piazza Galileo Ferraris alle 16.00. Da lì il corteo imboccherà via Marassi, via Bertuccioni, piazza Guicciardini, viale Bracelli, via del Capriolo, largo Merlo, via Fereggiano e arrivo nel punto di partenza.