Asilo nido chiuso per mancanza di autorizzazioni, incontro tra genitori e Comune

Genova. “C’è chi si organizza con i nonni, chi con le baby sitter, chi porta i figli al lavoro o si è preso ferie, ma non possiamo andare avanti così”. A parlare è un papà genovese, genitore in una delle 34 famiglie che si sono trovate, all’improvviso e senza alcuna comunicazione preventiva, senza il servizio dell’asilo nido.

Martedì mattina si sono trovati, attoniti, davanti alla porta dell’asilo nido Maramei, in viale Quartara, a Quarto, e la struttura era chiusa. Il motivo? Mancanza delle necessarie autorizzazioni.

In sostanza, dopo la segnalazione di uno dei genitori – in seguito a un contagio di polmonite interstiziale avvenuto lo scorso dicembre – il Comune ha effettuato, con la polizia locale, alcuni controlli.

E’ emerso che la titolare dell’asilo nido, ex responsabile di un altro asilo, aveva un’autorizzazione per svolgere il servizio di educatore domiciliare (massimo otto bambini) ma non per un asilo nido vero e proprio. “Nonostante l’elenco fosse sul sito del Comune tra gli asili nido accreditati e nonostante molti fra noi abbiano accesso al bonus asilo”, spiega ancora il genitore.

L’amministrazione si è mossa immediatamente per dare una risposta e già domani, giovedì 13 febbraio, l’assessora ai Servizi educativi Francesca Corso, con gli uffici, riceverà i genitori del Nido Maramei per provare a trovare delle soluzioni, nella fattispecie dei collocamenti alternativi.

La notifica di divieto di prosecuzione dell’attività è stata notificata dalla direzione scuola del Comune alla titolare dell’asilo Maramei sulla base dell’assenza dei requisiti funzionali-strutturali e per il derivato potenziale pericolo relativo agli aspetti igienico-sanitari e alle norme di sicurezza.

Le famiglie hanno raccontato che, in realtà, e per fortuna, non si erano mai registrati grossi problemi nella gestione dei bambini salvo, qualche volta, piccoli che venivano rimandati a casa come malati quando invece erano sani (“Forse perché il numero era troppo alto per essere gestito”, ipotizzano i genitori) ma in ogni caso la situazione non poteva andare avanti in questo modo.

“Faremo tutto il possibile per trovare una collocazione alternativa – dice l’assessora Corso – importante che intanto si sia arrivati alla contezza dell’irregolarità, per il resto cercheremo di trovare dei posti negli altri asili cittadini anche se non sarà semplice perché sono in gran parte al completo, vedremo di procedere con una sorta di collocazione in overbooking”.

All’asilo Maramei, secondo quanto emerso dai controlli, erano iscritti 34 bambini fino a 36 mesi ed erano presenti tre educatrici.