Artigianato, Stile Artigiano conferma la sinergia con i Rolli e torna a Palazzo Imperiale 

Genova. I Rolli, i principali palazzi della città, furono adibiti all’ospitalità di diplomatici, dignitari e aristocratici in visita alla Repubblica. Genova divenne famosa in tutta Europa per la qualità delle sue architetture e per uno stile di vita raffinato e di altissimo livello. “Una attenzione alla qualità e alla bellezza che ritroviamo oggi nel lavoro degli artigiani, che ancora una volta confermano la sinergia con i Rolli Days e tornano ad animare Palazzo Imperiale con Stile Artigiano”.

Il 15 e il 16 febbraio, in occasione dei Rolli Days, al termine della visita di Palazzo Imperiale, è stato infatti possibile interagire con gli artigiani, ammirare le loro creazioni e partecipare alle lavorazioni realizzate da alcune imprese selezionate del nostro artigianato artistico e del fashion. In particolare gli oltre 600 visitatori hanno avuto l’opportunità di scoprire l’arte orafa, la lavorazione dei metalli, il restauro e la creazione di accessori moda incontrando quattro imprese genovesi: le orafe Sara Galli e Shari Caviglia, Rivea Accessories di Tatiana Pagano e il restauratore Enrico Vaccari.

L’iniziativa è stata realizzata da Confartigianato Liguria con il contributo dell’assessorato allo Sviluppo economico di Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Comune di Genova.

“Si conferma anche quest’anno la sinergia tra Stile Artigiano e i Rolli Days – commenta Felice Negri, presidente Confartigianato Genova e membro di Giunta della Camera di Commercio di Genova – che ha offerto la possibilità di interagire direttamente con i maestri artigiani durante la visita di Palazzo Imperiale nei giorni dell’evento. La manifestazione nel suo complesso ha inteso evidenziare la qualità del lavoro artigiano e valorizzare la storia e le tradizioni delle nostre imprese e soprattutto mettere in luce l’antico ma sempre moderno saper fare”.

“Un successo di partecipazione che conferma l’alto valore artigiano della tradizione ligure – sottolinea il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana – Ringrazio Confartigianato per continuare a dar voce a questa anima imprenditoriale della nostra economia, con iniziative come Stile Artigiano che, anche per questa edizione dedicata ai Rolli, ha saputo coniugare la maestria artigiana alla bellezza architettonica dei nostri palazzi storici”.