Area sportiva di via delle Campanule, Piciocchi: “Immobile regolare, entro marzo via al bando”

Genova. L’immobile presente nei giardini 8 marzo è regolare, agibile e utilizzabile fin da subito. È la notizia comunicata oggi dal vicesindaco reggente Pietro Piciocchi in un’assemblea pubblica negli spazi dell’area verde di via delle Campanule, a Quarto Alto.

All’incontro, molto partecipato da cittadini e associazioni del territorio, erano presenti anche gli assessori comunali allo Sport Alessandra Bianchi e alla Mobilità Sergio Gambino e il presidente del Municipio IX Federico Bogliolo.

“Abbiamo concluso che il bene è regolare perché era stato costruito come opera pubblica e quindi non è soggetto al testo unico sull’edilizia – ha spiegato Piciocchi -. Abbiamo chiesto agli uffici di formalizzare l’agibilità. Entro fine marzo l’ufficio Sport del Comune di Genova aprirà il bando per la presentazione di progetti e sarà preservata l’area con vocazione sociale: un elemento molto richiesto dal tessuto associativo locale e che condividiamo anche nell’ottica di restituire uno spazio alla città, con una migliore fruibilità”.

L’area oggi è gestita dall’associazione Si può fare! che tuttavia, a causa dell’incertezza sulla regolarità della palazzina che ospita la palestra, ha subito un calo di iscrizioni alle attività e di volontari disponibili a organizzarle. A battersi in prima linea anche Roberta Lolli del comitato di via delle Campanule.